Фонд «Антон тут рядом» вместе с профессиональными танцовщиками поставят инклюзивный танцевальный перформанс

Танцевальный перформанс «По пути», как рассказывают создатели, является исследованием на тему «Что такое дом?»: через обращение к оппозициям мое/чужое, лес/дом, тут/там студенты фонда вместе с профессиональными танцовщиками прямо на сцене познакомятся со сценическим пространством, с движениями своего тела. Участники вступают в коммуникацию через танец и заданные партитуры и пробуют импровизационно двигаться вместе в рамках перформанса.

Фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» и танц-драматург Алевтина Грунтовская создали танцевальный проект «По пути». Перформанс будет показан на вечере хореографических работ инклюзивных мастерских «Включенное движение» в Александринском театре. В постановке принимают участие студенты фонда — подростки с аутизмом.

Своеобразной рамкой перформанса становится идея об абстрактном герое, который приземлился в неизвестное ему пространство. Что это за место, кто оказался вокруг героя и кем является он сам — вот вопросы, которые задают создатели постановки ее участникам.



«Танцевальный перформанс «По пути» имеет подвижную структуру, дышит. Характеристика work in progress означает, что изменения ещё будут происходить в дальнейшей работе. В планах вносить новые партитуры, совершать личные исследования. Несмотря на обилие проектов и работ у всех участников процесса, нам удалось погрузиться не только в танцевальную деятельность в этом проекте, но и встретиться с психологическими аспектами в коммуникации с ребятами. Это особые моменты, которые составляли нашу работу. Как помочь ребятам присвоить то, что ещё не было твоим, как объяснить тот или иной переход или принцип движения — что-то новое, с чем мы все встретились», — говорит танц-драматург Алевтина Грунтовская.



Участники спектакля — четверо студентов фонда «Антон тут рядом» и четверо профессиональных танцовщиц современного танца, среди которых Светлана Березовская, руководитель подросткового направления в фонде. Она стала идейным совдохновителем перформанса, отвечающим за координацию и перемещение студентов, за создание психологической атмосферы, за подсказки драматургу и направление своих подопечных. Изначально Светлана предложила познакомиться хореографу с группой ребят-подростков из фонда, провести танцевальные занятия, после чего у занятий появились форма и тема: поиск «дома» и ответа на вопрос, кем является герой в доме и в мире.

