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Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную палату Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Апелляционная палата подтвердила предыдущее решение, по которому Младич признавался виновным в убийствах, бесчеловечных действиях, преступлениях против человечности, терроре, нападениях на гражданских, захвате заложников.

Международный трибунал по бывшей Югославии в ноябре 2017 года приговорил Младича к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. В течение почти 16 лет генералу удавалось скрываться от международного правосудия, но власти Сербии арестовали его в мае 2011 года и экстрадировали в Гаагу.

По словам сына Младича, семья бывшего командующего считает приговор несправедливым.

Международный трибунал по бывшей Югославии был создан в 1993 году, и за время своей работы он выдвинул обвинения против 161 человека, 154 дошли до суда, 90 были осуждены. Закрыт в 2017-м За 24 года трибунал выслушал 4650 свидетелей. Главной задачей МТБЮ было расследование военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, которые были совершены во время войн в бывшей Югославиии с 1991 по 2001 годы. Среди самых известных подсудимых — бывший президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич, бывший вице-президент Сербии Воислав Шешель, первый президент Республики Сербской Радован Караджич (40 лет тюрьмы), сербский генерал Ратко Младич. Последнее громкое дело трибунала — приговор бывшему представителю президента Хорватии в армии боснийских хорватов Слободану Пральяку. Его оставили в силе, после чего генерал прямо в зале суда выпил жидкость из флакона со словами «Пральяк не преступник. Я отвергаю ваш вердикт». Врачи его спасти не смогли. Трибунал счел Пральяка виновным в массовых убийствах боснийских мусульман.

МТБЮ неоднократно подвергался критике — его обвиняли в пристрастности, поскольку 68% осужденных оказались сербами. Как сообщал «Коммерсантъ», эксперты считают, что закрытие МТБЮ означает отход от практики создания трибуналов по конкретным делам (ранее существовали подобные структуры по Руанде и Сьерра-Леоне). Теперь эти дела передадут универсальному Международному уголовному суду.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
а, хорошая идея , надо нам свой международный трибунал создать, даже есть по кому....///
Abu-Denis
" Теперь эти дела передадут универсальному Международному уголовному суду"

И тогда вообще можно забыть даже о видимости международного правосудия. Их многие страны не признают, в том числе Штаты и Израиль считают МУС в лучшем случае политически пристрастной шайкой, а то и прямыми пособниками бандитов. Да и на задворках мира их тоже встречают не хлеб-солью. В 2012 юристам МУС уже дали похлебать тюремной баланды в Ливии, чтобы не лезли не в свое дело.
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