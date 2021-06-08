Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Об этом 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную палату Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.



Апелляционная палата подтвердила предыдущее решение, по которому Младич признавался виновным в убийствах, бесчеловечных действиях, преступлениях против человечности, терроре, нападениях на гражданских, захвате заложников.



Международный трибунал по бывшей Югославии в ноябре 2017 года приговорил Младича к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. В течение почти 16 лет генералу удавалось скрываться от международного правосудия, но власти Сербии арестовали его в мае 2011 года и экстрадировали в Гаагу.

