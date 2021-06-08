Областным дорожникам пришлось спасать трассу в Тосненском районе от бобров. Они понастроили плотин на реке Сердце, и вода уже начала подступать к дороге.

Как сообщает 8 июня ГКУ «Ленавтодор» в инстаграме «Дороги Ленобласти», река Сердце протекает рядом с автодорогой Лисино-Корпус — Радофинниково Тосненского района Ленинградской области. На ней облюбовало место семейство бобров и понастроило мощный заслон из плотин. В результате вода стала подступать к дорожной насыпи.