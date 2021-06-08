Машины не из нашего века соберутся на фестивале в Кронштадте

Сотни ретроавтомобилей, мотоциклов, велосипедов, автобусов соберутся на восьмом международном фестивале «Фортуна» посреди форта «Константин» в Кронштадте 27 июня. Вся техника прошла проверку на возраст — каждый экспонат не младше 30 лет. В этом году пришедшим на праздник впервые покажут пожарно-спасательную технику.

Один из главных экспонатов под открытым небом — рукавный автомобиль специального назначения на базе ЗИЛ-131. Составы на этой машине годами выезжали на вызовы и спасали людей. На «Фортуне» примерить на себя роль огнеборца конца XX века и запустить пожарную ручную помпу 1950-х годов разрешат всем гостям.

Всего участников будет около пяти сотен. В программе запланированы показательные заезды и спринты машин. В 17:00 техника соберётся в колонну и двинется от «Константина» на Якорную площадь Кронштадта. Путь займёт около получаса.

Кроме прочего в программе на день — марафон танцев. Музыку будут менять каждый час. Вальс перейдёт в зажигательный рок-н-ролл, а потом вовсе в твист.



Горожан просят не стесняться: фотографироваться с машинами можно и нужно, лучше — в ретро-костюмах. Кстати, вход для тех, кто наденет наряд прошлых эпох, будет бесплатным.



Для гостей «Фортуны» организованы автобусы из Кронштадта: они ходят с 11:00 до 19:00 от остановки «19-й квартал» (Кронштадтское шоссе, д. 38).



0+

