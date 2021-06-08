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Машины не из нашего века соберутся на фестивале в Кронштадте

Сотни ретроавтомобилей, мотоциклов, велосипедов, автобусов соберутся на восьмом международном фестивале «Фортуна» посреди форта «Константин» в Кронштадте 27 июня. Вся техника прошла проверку на возраст — каждый экспонат не младше 30 лет. В этом году пришедшим на праздник впервые покажут пожарно-спасательную технику.

Фото: предоставлено организаторами
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Один из главных экспонатов под открытым небом — рукавный автомобиль специального назначения на базе ЗИЛ-131. Составы на этой машине годами выезжали на вызовы и спасали людей. На «Фортуне» примерить на себя роль огнеборца конца XX века и запустить пожарную ручную помпу 1950-х годов разрешат всем гостям.

Всего участников будет около пяти сотен. В программе запланированы показательные заезды и спринты машин. В 17:00 техника соберётся в колонну и двинется от «Константина» на Якорную площадь Кронштадта. Путь займёт около получаса.

Фото: предоставлено организаторами
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Кроме прочего в программе на день — марафон танцев. Музыку будут менять каждый час. Вальс перейдёт в зажигательный рок-н-ролл, а потом вовсе в твист.

Горожан просят не стесняться: фотографироваться с машинами можно и нужно, лучше — в ретро-костюмах. Кстати, вход для тех, кто наденет наряд прошлых эпох, будет бесплатным.

Для гостей «Фортуны» организованы автобусы из Кронштадта: они ходят с 11:00 до 19:00 от остановки «19-й квартал» (Кронштадтское шоссе, д. 38).

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Фото: предоставлено организаторами
Фото: предоставлено организаторами

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Комментарии (1)

Ded Esoxer
Дело фестиваля S-Drive в Петербурге живет и процветает.
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