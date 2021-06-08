В Петербурге сотрудники ФСБ пришли к автодилеру на Хасанской по делу о незаконной банковской деятельности

В салоне петербургского автодилера с оборотом 1,2 млрд в год ФСБ проводит обыски 8 июня. Об этом сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.



Утром сотрудники полиции и оперативники регионального Управления ФСБ зашли с обыском в автосалон «Элан-Моторс» на Хасанской улице. Поводом стало возбуждённое в УМВД по Центральному району уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Кроме этого, обыски проходят по месту жительства гендиректора ООО «Реформа» Дмитрия Шамова. Юридически компания, по данным 47news, стоит за брендом «Элан-Моторс» — сети из четырёх салонов в Петербурге. Это официальный дилер Chery, Haval, УАЗ, Changan, JAC, Cheryexeed, Isuzu D-max, DFM в Петербурге и Ленобласти. Продаёт машины с пробегом и занимается выкупом. По данным «СПАРК-Интерфакс», оборот фирмы за 2020 год составил 1,2 млрд рублей, а прибыль — 23,8 млн.