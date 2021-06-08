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Маршала Жукова в Петербурге лишили одной звезды Героя Советского Союза

Четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова разместили на билборде в Петербурге, однако горожане посчитали, что память полководца оскорбили, изобразив его с тремя звёздами на груди. Фото с Северного проспекта появилось в соцсетях 8 июня.

За основу изображения взят портрет Жукова, написанный Павлом Кориным к декабрю 1945 года. Маршал позировал Корину в Берлине и распорядился завершить картину побыстрее. На тот момент у полководца были только три золотые звезды, четвёртой он был награждён в декабре 1956 года — «За подавление венгерского фашистского мятежа» и в связи с 60-летием со дня рождения. В 1957 году Жуков попал в хрущёвскую опалу и был выведен из состава Президиума ЦК и ЦК КПСС, а также освобождён от должности министра обороны СССР.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

мухомор
Нехорошо вышло.
Кто-то обязательно должен быть наказан за это вопиющее безобразие.
Министерством правды все копии портретов с тремя звёздами давно уже должны были быть уничтожены.
f0ntan
Ну где тут оскорбление? Портрет более Жукова более молодым. сразу после войны, когда у него был расцвет карьеры. Обязательно его было в старом возрасте рисовать со всеми эти ми звездами? А 4-ую звезду он получил после подавления восстания в Венгрии и перед опалой. Есть ли причина волноваться, что он нарисован в момент расцвета карьеры, когда у него было 3 звезды? Художник все правильно сделал
efela
Ну, хоть могендовид, как давеча у одного императора, не нарисовали, уже хорошо.
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