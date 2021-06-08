Четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Жукова разместили на билборде в Петербурге, однако горожане посчитали, что память полководца оскорбили, изобразив его с тремя звёздами на груди. Фото с Северного проспекта появилось в соцсетях 8 июня.
За основу изображения взят портрет Жукова, написанный Павлом Кориным к декабрю 1945 года. Маршал позировал Корину в Берлине и распорядился завершить картину побыстрее. На тот момент у полководца были только три золотые звезды, четвёртой он был награждён в декабре 1956 года — «За подавление венгерского фашистского мятежа» и в связи с 60-летием со дня рождения. В 1957 году Жуков попал в хрущёвскую опалу и был выведен из состава Президиума ЦК и ЦК КПСС, а также освобождён от должности министра обороны СССР.