Бывшего замначальника 71-го отдела полиции в Петербурге оштрафовали почти на миллион, но не отправили в колонию по делу о «крышевании»

Петроградский районный суд признал виновным замначальника 71-го отдела полиции Петроградского района в двух эпизодах получения взятки. Срок ему назначили условный, но штраф почти в 10 раз больше взятой мзды.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 июня, майора полиции Исакова задержали сотрудники УСБ петербургского главка в августе 2020 года. Как было установлено в суде, в апреле прошлого года он предложил бизнесменам, которые выполняли строительные и ремонтные работы на двух объектах на территории обслуживания 71-го отдела, свое покровительство. За 20 тысяч в месяц (по 10 на каждый объект) они могли не заботиться о документах для работающих на них мигрантов, а также не бояться проверок. Через брата, как писала «Фонтанка», он получил за несколько месяцев невыполнения своих служебных обязанностей 50 тысяч рублей.

