Петербуржца отправили в колонию за стрельбу из пистолета Макарова у здания УМВД

Приморский районный суд 8 июня огласил приговор в отношении Дмитрия Нестерова, признанного виновным в хулиганстве. В прошлом году ровно в шесть вечера он устроил пьяную стрельбу из пистолета у здания УМВД на Ильюшина.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, в конце рабочего дня 8 сентября прошлого года у УМВД по Приморскому району раздались выстрелы. Собирающиеся домой сотрудники полиции не могли их не услышать. На месте был задержан Дмитрий Нестеров, который, будучи пьяным, достал охолощенный пистолет Макарова и пальнул из него не менее трёх раз.