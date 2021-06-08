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Петербуржца отправили в колонию за стрельбу из пистолета Макарова у здания УМВД

Приморский районный суд 8 июня огласил приговор в отношении Дмитрия Нестерова, признанного виновным в хулиганстве. В прошлом году ровно в шесть вечера он устроил пьяную стрельбу из пистолета у здания УМВД на Ильюшина.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, в конце рабочего дня 8 сентября прошлого года у УМВД по Приморскому району раздались выстрелы. Собирающиеся домой сотрудники полиции не могли их не услышать. На месте был задержан Дмитрий Нестеров, который, будучи пьяным, достал охолощенный пистолет Макарова и пальнул из него не менее трёх раз.

«Своими хулиганскими действиями Нестеров создал угрозу для жизни и здоровья людей, находившихся у здания УМВД», — говорится в сообщении.

Судом было установлено, что Нестеров ранее судим, вину признал, имеет малолетнего ребёнка с инвалидностью. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. В августе Приморский суд уже выносил ему приговор за хранение оружия, взрывчатых веществ и хулиганство. По совокупности с тем приговором Нестерову предстоит пробыть в колонии общего режима 1 год и 3 месяца.

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Комментарии (2)

Vahmistroff
Ничего не понял! Как пальнул из охолощенного, крикнул "пиф-паф"? Чем создал угрозу для ЖИЗНИ? Слишком громко крикнул?
Abu-Denis
"Судом было установлено, что Нестеров ранее не судим...
В августе Приморский суд уже выносил ему приговор за хранение оружия, взрывчатых веществ и хулиганство".

Переведите это с судебно-канцелярского на обывательский язык. Приговорен почти год назад, но уже не судим?
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