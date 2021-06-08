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Детей вывели из детского сада в Петербурге после звонка о готовящемся взрыве. Угрожали из-за невыплаченного займа

Полиция задержала в Нижнем Новгороде мужчину, «заминировавшего» детсад в Петербурге

Заведующая детским садом в Сестрорецке пожаловалась в полицию на телефонный террор, которому она почти в ежедневном режиме подвергается со стороны неизвестного.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, накануне около 11 утра на телефон 40-летней женщины опять стал звонить мужчина и угрожать взрывом в детском саду, из-за того, что одна из сотрудниц учреждения взяла заем в микрокредитной организации и не вернула его.

На время проверки помещения из здания вывели 142 ребенка. Ничего взрывоопасного не нашли.

Параллельно с работой по обследованию объекта полиция выясняла автора звонка. Телефон, с которого звонил «минер», был зарегистрирован на жительницу Москвы, а сам звонок был совершен из Нижнего Новгорода. Коллеги оперативно взялись помочь петербургской полиции. И уже к концу дня сотрудниками МВД по Нижегородской области был задержан 25-летний житель города. Его опросили, после чего отпустили.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Стране упорно навязывают вытащенную из дремучего прошлого идею круговой поруки. Пример подаёт государство и госмонополии. Налоговая пытается взыскать долги "однодневок" с их контрагентов. В Армии вся рота бежит в противогазах из-за одного раздолбая. Петроэлектросбыт настаивает на солидарной ответственности жителей коммуналок, вместо установки индивидуальных счётчиков. Насмотревшись на то. какой пример подаёт государство, коллекторы начинают портить стены подъезда, где живёт должник, а теперь ещё и выгонять детей на улицу. Уроды внизу берут пример с таких же, кто "наверху".
DEMOMON
Приставы перешли к кардинальным мерам?
Cashmare
вообще, для тех, кто на детях отыгрывается таким образом, в слове "отпустили" надо букву "т" убирать
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