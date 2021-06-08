Детей вывели из детского сада в Петербурге после звонка о готовящемся взрыве. Угрожали из-за невыплаченного займа

Заведующая детским садом в Сестрорецке пожаловалась в полицию на телефонный террор, которому она почти в ежедневном режиме подвергается со стороны неизвестного.
Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, накануне около 11 утра на телефон 40-летней женщины опять стал звонить мужчина и угрожать взрывом в детском саду, из-за того, что одна из сотрудниц учреждения взяла заем в микрокредитной организации и не вернула его.
На время проверки помещения из здания вывели 142 ребенка. Ничего взрывоопасного не нашли.
Параллельно с работой по обследованию объекта полиция выясняла автора звонка. Телефон, с которого звонил «минер», был зарегистрирован на жительницу Москвы, а сам звонок был совершен из Нижнего Новгорода. Коллеги оперативно взялись помочь петербургской полиции. И уже к концу дня сотрудниками МВД по Нижегородской области был задержан 25-летний житель города. Его опросили, после чего отпустили.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.