Детей вывели из детского сада в Петербурге после звонка о готовящемся взрыве. Угрожали из-за невыплаченного займа

Заведующая детским садом в Сестрорецке пожаловалась в полицию на телефонный террор, которому она почти в ежедневном режиме подвергается со стороны неизвестного.



Как стало известно «Фонтанке» 8 июня, накануне около 11 утра на телефон 40-летней женщины опять стал звонить мужчина и угрожать взрывом в детском саду, из-за того, что одна из сотрудниц учреждения взяла заем в микрокредитной организации и не вернула его.



На время проверки помещения из здания вывели 142 ребенка. Ничего взрывоопасного не нашли.

