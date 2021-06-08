Инспекторы Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни детально знакомятся с картинами художника Энди Уорхола, прибывшими из Италии. После прохождения таможенных формальностей полотна переедут в «Севкабель Порт» для экспонирования на выставке «Энди Уорхол и русское искусство».
Как сообщает 8 июня пресс-служба таможни, Василеостровский таможенный пост обладает компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей. Поэтому именно здесь проводят контроль 109 произведений искусства поп-арта, созданных знаменитым художником.
«После осмотра товаров экспертами, уполномоченными Министерством культуры Российской Федерации, и подтверждения того факта, что товары являются культурными ценностями, производится их таможенное декларирование и выпуск без обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза», — пояснил начальник Василеостровского таможенного поста Евгений Геращенко.