Инспекторы Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни детально знакомятся с картинами художника Энди Уорхола, прибывшими из Италии. После прохождения таможенных формальностей полотна переедут в «Севкабель Порт» для экспонирования на выставке «Энди Уорхол и русское искусство».



Как сообщает 8 июня пресс-служба таможни, Василеостровский таможенный пост обладает компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей. Поэтому именно здесь проводят контроль 109 произведений искусства поп-арта, созданных знаменитым художником.

