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Энди Уорхол уже в Петербурге: картины изучают таможенники

Санкт-Петербургская таможня проверяет работы Уорхола

Инспекторы Василеостровского таможенного поста Санкт-Петербургской таможни детально знакомятся с картинами художника Энди Уорхола, прибывшими из Италии. После прохождения таможенных формальностей полотна переедут в «Севкабель Порт» для экспонирования на выставке «Энди Уорхол и русское искусство».

Как сообщает 8 июня пресс-служба таможни, Василеостровский таможенный пост обладает компетенцией по совершению таможенных операций в отношении культурных ценностей. Поэтому именно здесь проводят контроль 109 произведений искусства поп-арта, созданных знаменитым художником.

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«После осмотра товаров экспертами, уполномоченными Министерством культуры Российской Федерации, и подтверждения того факта, что товары являются культурными ценностями, производится их таможенное декларирование и выпуск без обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза», — пояснил начальник Василеостровского таможенного поста Евгений Геращенко.

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