Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Луначарского столкнулись автомобили Hyundai Getz и Hyundai Solaris, и последний перевернулся на крышу. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «Гетц» ехал прямо по Гражданскому со стороны проспекта Просвещения. «Солярис» двигался во встречном направлении и на перекрестке стал поворачивать налево.
Сам удар на видео не попал — автомобили в этот момент в кадре перегораживает автобус, — но видно, как «Солярис» сначала опрокидывается на бок, а затем перекатывается на крышу. После ДТП из «перевертыша» вылезает передний пассажир. Рядом останавливаются другие автомобилисты и бегут вызволять водителя.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП обошлось без пострадавших.