FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Мал, да удал. Getz опрокинул Solaris на перекрестке Гражданского и Луначарского и попал на видео

Hyundai Getz перевернул Hyundai Solaris на севере Петербурга

Автомобили одной марки встретились в ДТП с «перевертышем» в Калининском районе Петербурга утром 8 июня. Авария попала в объектив камеры наблюдения.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Луначарского столкнулись автомобили Hyundai Getz и Hyundai Solaris, и последний перевернулся на крышу. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «Гетц» ехал прямо по Гражданскому со стороны проспекта Просвещения. «Солярис» двигался во встречном направлении и на перекрестке стал поворачивать налево.

Сам удар на видео не попал — автомобили в этот момент в кадре перегораживает автобус, — но видно, как «Солярис» сначала опрокидывается на бок, а затем перекатывается на крышу. После ДТП из «перевертыша» вылезает передний пассажир. Рядом останавливаются другие автомобилисты и бегут вызволять водителя.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП обошлось без пострадавших.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265901983
господа редакторы вы хоть следите за тем что пишут ваши коры, судя по видео солярис поворачивал налево по ходу его движения
any_5e4cfc41eb9fb
«Солярис» двигался во встречном направлении и на перекрестке стал поворачивать направо.
Сено-солома (с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний