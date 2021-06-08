Вторые сутки сотрудники МЧС борются с последствиями дождевого паводка в Крыму.
Как сообщается 8 июня в телеграм-канале министерства и на сайте крымского ГУ МЧС, вчера из-за обильных дождей подтопило 30 метров участка автодороги «Таврида» в районе села Приозерное. К вечеру вода ушла с дороги естественным путем, но в связи с переливом через дамбу произошло подтопление 18 придомовых территорий и домовладений, в которых проживает 35 человек.
Людей эвакуировали, пункт временного пребывания развернули в гостинице в соседнем населённом пункте. На месте действует аэромобильная группировка ГУ МЧС по Республике Крым, с подтопленных участков откачивают воду. Работают 135 человек и 27 единиц техники, а также 18 мотопомп и два авиационных беспилотника.