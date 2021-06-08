Мальдивы наши. Каждый третий турист на райских островах оказался из России

На Мальдивских островах более
«По итогам мая 2021 года Россия с огромным отрывом лидирует по количеству иностранных туристов на Мальдивах. Столь большой доли в общем турпотоке на Мальдивы у россиян еще не было», — сообщает 8 июня АТОР со ссылкой на миграционное управление Мальдив.
В последний месяц весны в тропическое государство в Индийском океане приехали
В тройку по посещаемости в этом году попали также немцы и американцы.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Мальдивами в сентябре прошлого года.