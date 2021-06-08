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Мальдивы наши. Каждый третий турист на райских островах оказался из России

На Мальдивских островах более 30 % всех туристов в мае приехали из России.

«По итогам мая 2021 года Россия с огромным отрывом лидирует по количеству иностранных туристов на Мальдивах. Столь большой доли в общем турпотоке на Мальдивы у россиян еще не было», — сообщает 8 июня АТОР со ссылкой на миграционное управление Мальдив.

В последний месяц весны в тропическое государство в Индийском океане приехали 64 613 туристов, из которых 30,13 % (19 472) приходится на россиян. Для сравнения, это на 260,8 % больше, чем в доковидный 2019-й.

В тройку по посещаемости в этом году попали также немцы и американцы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Мальдивами в сентябре прошлого года.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
За отсутствием простой пишем на гербовой.
Чартеры в Египет из Беларуси и Украины летают весь год, Турция для них открылась с 18 апреля.
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