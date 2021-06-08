Фото: кадр из видео / 47news Поделиться Поделиться







Историю современного Остапа Бендера написали в 6 отделе следственной части ГСУ ГУ МВД. А началась она в феврале 2020 года, когда сотрудники петербургской ФСБ остановили на КАД в Приморском районе «БМВ Х5». Вышедший из-за руля водитель иномарки зеркально был похож на самих сотрудников, в дни, когда они надевают парадную форму: гладко выбрит, в белой рубашке, с майорскими погонами ведомства. Машина тоже оказалась с секретами: госномера — архивные, стробоскопы под капотом — незаконные, да еще и конструкция — «рамка-перевертыш» для мгновенного изменения номера. В салоне нашли травматическое оружие, горсть патронов, пару госзнаков на машины и удостоверение ФСБ на имя некоего Федотова.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Разговор «как коллега коллеге» не сложился сразу, поэтому Добровольский стал выдвигать версию «ехал к другу на маскарад». Но благодаря собранному в машине «букету», мужчина оказался в изоляторе. Этому не в последнюю очередь поспособствовало и «любопытство» следствия в вопросе того, как Добровольский оказался на территории РФ.

Дело в том, что в середине 2014 года милиция Украины (с декабря 2014 — полиция) возбудила уголовное дело о мошенничестве, главным подозреваемым по которому проходил задержанный «майор ФСБ». За год до этого он связался с неким местным инвестором, представился ему миллионером из Великобритании и предложил поучаствовать в стартапе — закупить серверное оборудование, а потом сдавать его для услуг хостинга и получать дивиденды (запомним эту схему). По версии следствия, Добровольский получил с доверчивого коммерсанта 392 тысячи долларов, 4,7 тысячи евро, 26 тысяч рублей и 13 тысяч гривен. А потом ушел с радаров. В 2017 году украинские власти объявили мужчину в розыск. Но он уже больше года был в Петербурге, куда приехал без документов.



В Северной столице он заключил фиктивный брак. А через некоторое время появился Андрей Синаро — мультимиллиардер из Голландии.

Как рассказали «Фонтанке» в 6 отделе СЧ ГСУ, когда Добровольский попался с поддельным удостоверением ФСБ, они как раз проводили доследственную проверку по заявлению петербургского предпринимателя, который был обманут Синаро. Потерпевший рассказывал, что его знакомый предложил ему вложиться в серверное оборудование, а потом получать деньги с его аренды. Цена вопроса — 10 миллионов рублей. Знакомая история?

Распутывая клубок лжи, который «голландский мультимиллионер» закрутил вокруг бизнесмена, следователи нашли еще пятерых потерпевших. Первый заявитель привел в «бизнес» своего друга. Еще трое оказались либо партнерами, либо родственниками знакомого Синаро — директора IT-компании.

Он познакомился с Синаро-Добровольским почти случайно. Мужчина, проживающий в одном из домов, который обслуживала компания предпринимателя, предложил ему помощь в настройке оборудования для увеличения мощности их работы. И показал себя специалистом в этой области.



Когда первый пожаловавшийся на Синаро бизнесмен заявил, что сможет перевести сумму только безналом, именно директор IT-компании разрешил «майору ФСБ» воспользоваться одним из счетов компании. А потом не препятствовал обналичиванию этих средств. Он же неосознанно привел к нему еще двух клиентов — соучредителей своей компании. Помимо этого, Синаро-Добровольский не погнушался вовлечь в схему и маму директора.

С марта 2017 года по сентябрь 2019 года современный Бендер под обещания выгоды от аренды серверного оборудования получил порядка 30 миллионов рублей. Плюс еще 10 миллионов ему передал первый заявитель, которому он обещал помочь купить машину премиум-класса подешевле. Причем первым обманутым, по заветам классических финансовых пирамид, он даже выплатил «дивиденды» — примерно по 600 тысяч каждому. Другие остались в абсолютном минусе.

Заработанное Синаро-Добровольский не копил. Он часто менял машины, причем брал всегда не дешевле 5 миллионов рублей. Один раз закатил вечеринку ко дню рождения на 30 человек с вертолетным шоу и фейерверками. В обычной жизни почти всегда носил образ сотрудника ФСБ. И был настолько убедительным в этой роли, что многие из опрошенных следователями знакомых верят в эту легенду до сих пор. Отметим, что комфортное содержание в изоляторе мужчине оплачивает одна из таких до сих пор верящих петербурженок.

Оказавшись на допросе по делу, возбужденному по статье «Мошенничество в особо крупном размере», по каждому из эпизодов которой ему может грозить до 10 лет (против 2–4 лет по статье о подделке документов), он уже не повторял версию о «маскараде». Напротив, до сих пор он заявляет, что является действующим сотрудником спецслужбы, и его подставил ни много ни мало сам начальник региональной ФСБ. В ГСУ даже назначали Добровольскому психиатрическую экспертизу, которая, кроме чрезмерного бахвальства, не выявила у него никаких отклонений.

Авантюрный детектив лег в основу обвинительного заключения, которое уже подписано прокуратурой. В ближайшее время дело поступит в суд.

Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

