Российскую традицию возить в машине иконки для безопасности своеобразно интерпретировал владелец мопеда, который читатели «Фонтанки» увидели на Каменноостровском проспекте.
В редакцию фотографию припаркованного мопеда с иконой на корме прислали 8 июня. Сама фотография была сделана на главной магистрали Петроградской стороны накануне около четырех дня.
Саркастичный читатель предположил, что раз на псевдоиконе с надписью «боже храни мопеды до 4 кВТ» (для таких транспортных средств не нужно получать права) изображен американский предпринимать и инженер Илон Маск, то на мотоцикле катается его «главный российский поклонник» Дмитрий Рогозин.
Будучи гендиректором космической компании SpaceX, Маск давно стал мемом в русскоязычном Интернете, не в последнюю очереди из-за заочного соревнования, который устроил на словах в том числе через Twitter глава Роскосмоса.