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«Мопед Рогозина». На Петроградской стороне появился транспорт с «иконой» Илона Маска

В Петербурге увидели мопед с «ликом» Маска

Российскую традицию возить в машине иконки для безопасности своеобразно интерпретировал владелец мопеда, который читатели «Фонтанки» увидели на Каменноостровском проспекте.

В редакцию фотографию припаркованного мопеда с иконой на корме прислали 8 июня. Сама фотография была сделана на главной магистрали Петроградской стороны накануне около четырех дня.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Саркастичный читатель предположил, что раз на псевдоиконе с надписью «боже храни мопеды до 4 кВТ» (для таких транспортных средств не нужно получать права) изображен американский предпринимать и инженер Илон Маск, то на мотоцикле катается его «главный российский поклонник» Дмитрий Рогозин.

Будучи гендиректором космической компании SpaceX, Маск давно стал мемом в русскоязычном Интернете, не в последнюю очереди из-за заочного соревнования, который устроил на словах в том числе через Twitter глава Роскосмоса.

Фото: читатель «Фонтанки»

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