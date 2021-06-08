Петербург стал лидером по «пьяным преступлениям», среди них есть романтические

«Проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 года и увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, — растет, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург», — цитирует 8 июня РИА Новости сообщение компании «Delta Системы безопасности».

В Петербурге рост таких правонарушений в 2020 году составил 23 % по сравнению с 2019 годом. А в 2021 году за пять месяцев на такие преступления пришлось около 20 % от всех правонарушений.



В Москве рост в 2020 году составил 26 % по сравнению с 2019-м, а в Челябинске всего 2 % . По мнению экспертов, скачок в столице может быть связан с длительным карантином и общей неопределенностью, «поэтому в состоянии опьянения многие были готовы к совершенно «неожиданным» приключениям».



На третьем месте в списке Самара, в топ-5 вошли также Нижний Новгород и Казань. Наиболее благоприятная ситуация в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане.



Среди преступлений лидируют дебош и открытые конфликты — 47 % от общего числа в 2019 и 2020 годах и 48 % в 2021-м. На втором месте кражи и их попытки (20–21 %) , затем идёт нарушение общественного порядка (13–15 %) .



«Пьяные» преступления разнятся по характеру, от серьёзных до курьёзных и даже романтических. В пример исследователи приводят случай, произошедший в мае 2020 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Нетрезвый мужчина вломился в круглосуточный продуктовый магазин, но вместо денег или бутылки потребовал у продавщицы, чтобы та вместе с ним проследовала в ближайший двор — для продолжения пьянки. Пить в одиночку — это алкоголизм, поэтому нужна приятная компания, пояснил мужчина.

