Петербург стал лидером по «пьяным преступлениям», среди них есть романтические

Культурную столицу назвали лидером среди российских городов по числу преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Компанию ей составили Москва и Челябинск.
«Проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 года и увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, — растет, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург», — цитирует 8 июня РИА Новости сообщение компании «Delta Системы безопасности».
В Петербурге рост таких правонарушений в 2020 году составил
В Москве рост в 2020 году составил
На третьем месте в списке Самара, в топ-5 вошли также Нижний Новгород и Казань. Наиболее благоприятная ситуация в Смоленске, Уфе, Калуге, Тамбове и Кургане.
Среди преступлений лидируют дебош и открытые конфликты —
«Пьяные» преступления разнятся по характеру, от серьёзных до курьёзных и даже романтических. В пример исследователи приводят случай, произошедший в мае 2020 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Нетрезвый мужчина вломился в круглосуточный продуктовый магазин, но вместо денег или бутылки потребовал у продавщицы, чтобы та вместе с ним проследовала в ближайший двор — для продолжения пьянки. Пить в одиночку — это алкоголизм, поэтому нужна приятная компания, пояснил мужчина.