Мёртвый детёныш тюленя найден прохожими в самом центре Петербурга, недалеко от Большого драматического театра на набережной реки Фонтанки. Видео опубликовано в ночь на 8 июня в TikTok пользователем под ником prostovechnyvolk.



Животное было замечено рядом с Лештуковым мостом. Автор ролика посетовал на плохую экологию в городе, комментаторы же отметили, что детеныш мог погибнуть, потеряв мать.

