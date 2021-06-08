FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +23
72.93р88.65р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
5
Печать

В центре Петербурга горожане нашли мёртвого нерпёнка

Мёртвый детёныш тюленя найден прохожими в самом центре Петербурга, недалеко от Большого драматического театра на набережной реки Фонтанки. Видео опубликовано в ночь на 8 июня в TikTok пользователем под ником prostovechnyvolk.

Животное было замечено рядом с Лештуковым мостом. Автор ролика посетовал на плохую экологию в городе, комментаторы же отметили, что детеныш мог погибнуть, потеряв мать.

@prostovechnyvolk

Очень жалко... #экология #спб

♬ оригинальный звук - prostovechnyvolk

В группе Фонда друзей балтийской нерпы о печальной находке не сообщалось.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

DEMOMON
prostovechnyvolk туповат.
kukuruzza
Когда по Неве к каждому мосту ,каждый день в режиме дурдом-веселка носится армада плавсредств ,не удивительно,что детеныши теряются .
Елена Владимирова
Это, наверное, тот, которого несколько недель назад пытались спасти. Жаль малыша..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний