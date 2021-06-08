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ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств

В дни проведения Петербургского международного экономического форума 2–5 июня в приложении для знакомств Tinder значительно вырос трафик. Активнее пользовались соцсетями и мессенджерами, а играли меньше.

Как сообщает 8 июня РИА Новости, «Вымпелком» на основе данных «Билайн.Аналитика» выяснил, как изменилось цифровое потребление в Петербурге во время ПМЭФ. Показатели сравнивались с аналогичным периодом за неделю до форума.

«Общий трафик на мессенджеры вырос примерно на 3 %. Например, Telegram использовали на 6 % больше, WhatsApp — на 4 %, почти на 50 % вырос трафик ICQ, Viber — на 18 %. Кроме того, зафиксирован 10 % рост трафика в приложении для знакомств Tinder», — отмечается в исследовании.

Та же тенденция зафиксирована в соцсетях. Во «ВКонтакте» трафик увеличился на 2 %, в Facebook — на 5 %, а вот мессенджером Facebook стали пользоваться на 11 % активнее, чем за неделю до форума. Видеозвонками через Facetime пользовались на 6 % больше, через WhatsApp и Viber — на 4 %.

При этом играть в мобильные игры пользователи стали меньше на 13 %. Меньше обращались и к стриминговым сервисам для просмотра видео и прослушивания музыки. «Популярный сервис для видеостриминга Twitch во время ПМЭФ использовался больше на 19 %, музыкальный сервис Spotify — на 10 %, Apple Music — на 8 %, YouTube Music — на 11 %, а трафик в «Яндекс Музыке» увеличился на 9 %», — говорится в исследовании.

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