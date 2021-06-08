ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств

В дни проведения Петербургского международного экономического форума 2–5 июня в приложении для знакомств Tinder значительно вырос трафик. Активнее пользовались соцсетями и мессенджерами, а играли меньше.



Как сообщает 8 июня РИА Новости, «Вымпелком» на основе данных «Билайн.Аналитика» выяснил, как изменилось цифровое потребление в Петербурге во время ПМЭФ. Показатели сравнивались с аналогичным периодом за неделю до форума.

