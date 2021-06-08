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Петербургские пожарные работали в центре города. Горело на первом этаже жилого дома XIX века

Пожарные расчёты стянулись к старинному зданию в центре Петербурга ночью 8 июня. Об этом сообщает городское управление МЧС.

По предварительной информации, в половину первого часа ночи поступило сообщение о пожаре на первом этаже жилого дома, расположенного по адресу: Лиговский проспект, 3.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в 3-х комнатной квартире в одной из комнат горел мусор на площади 8 квадратных метров. В 01:15 пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали.

На месте происшествия работали около двух десятков специалистов и четыре единицы спецтехники.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу расположен доходный дом П.М. фон Анрепа, построенный в конце XIX века.

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