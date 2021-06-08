Петербургские пожарные работали в центре города. Горело на первом этаже жилого дома XIX века

Пожарные расчёты стянулись к старинному зданию в центре Петербурга ночью 8 июня. Об этом сообщает городское управление МЧС.
По предварительной информации, в половину первого часа ночи поступило сообщение о пожаре на первом этаже жилого дома, расположенного по адресу: Лиговский проспект, 3.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в 3-х комнатной квартире в одной из комнат горел мусор на площади 8 квадратных метров. В 01:15 пожар ликвидировали.
Сведения о пострадавших не поступали.
На месте происшествия работали около двух десятков специалистов и четыре единицы спецтехники.
Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу расположен доходный дом П.М. фон Анрепа, построенный в конце XIX века.