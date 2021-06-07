Деревянные декорации, построенные для фильма Павла Лунгина «Остров», полностью сгорели в Карелии 7 июня. Очевидцами пожара стали туристы, которые считают, что его могли устроить специально.
В церковь авторы фильма преобразили барак без крыши на острове в поселке Рабочеостровск. Над домом надстроили купола, выпилили стены. Рядом со зданием стоит деревянный православный крест. Неподалеку расположена навигационная башня, которая на время съемок стала колокольней. На место съемок можно попасть по мосткам.
«Ещё в четыре часа дня целая была, сейчас осталось только пепелище, одна труба печная стоит. Пожарные до сих пор тушат. Мы хотели туда попасть, но не успели. Кажется, подожгли, туда всех пускают», — рассказал собеседник 47news.
Официально причина пожара пока неизвестна.
47news.ru
Фильм «Остров» взял шесть премий «Ника» и «Золотой орёл». Главный герой картины — монах, которого играет Петр Мамонов. К старцу приезжают люди, чтобы исцелиться при помощи молитвы.