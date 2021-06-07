В Курской области власти решили платить по три тысячи пенсионерам, привившимся от коронавируса

Власти Курской области решили выплатить из бюджета региона по три тысячи рублей гражданам старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба областной администрации.



«Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже», — говорится в сообщении.

