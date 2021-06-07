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В Курской области власти решили платить по три тысячи пенсионерам, привившимся от коронавируса

Власти Курской области решили выплатить из бюджета региона по три тысячи рублей гражданам старше 65 лет, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба областной администрации.

«Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года; то есть те, кто уже привился, получат выплату тоже», — говорится в сообщении.

К претендующей на получение выплаты возрастной категории граждан в Курской области относятся свыше 197 тысяч человек.

«Средства станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия; при необходимости сведения о картах будут запрашиваться непосредственно у вакцинированных», — добавили в администрации.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты в области 144 487 человек, завершили вакцинацию 121 570 человек. Население Курской области составляет около 1,1 миллиона человек.

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