В Крыму не станут использовать воду, просочившуюся сквозь дамбу с территории Украины

Воду с территории Украины, которая просочилась через перекрывающую Северо-Крымский канал дамбу, не будут использовать на полуострове, поскольку сомневаются в ее соответствии санитарным нормам. Об этом 7 июня сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24»



Вода, как сообщали украинские СМИ, начала сочиться из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала. Сооружение построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым.



«Нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

