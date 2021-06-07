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В Крыму не станут использовать воду, просочившуюся сквозь дамбу с территории Украины

Воду с территории Украины, которая просочилась через перекрывающую Северо-Крымский канал дамбу, не будут использовать на полуострове, поскольку сомневаются в ее соответствии санитарным нормам. Об этом 7 июня сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия-24»

Вода, как сообщали украинские СМИ, начала сочиться из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала. Сооружение построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым.

«Нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

Спикер отметил, что благодаря реализации плана правительства РФ большую часть ограничений подачи воды населению, действовавших из-за засухи в нескольких городах полуострова, удалось смягчить.

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Комментарии (2)

coronel
А что значит - «не будем брать»?
Свою дамбу построят? Или в море спустят (рыба не сдохнет?)?
В общем, тема не раскрыта.
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