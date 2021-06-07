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Беглов: Петербург готов платно прививать иностранцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города платно прививать иностранных туристов. Об этом он сообщил в ходе эфира на «Радио России — Санкт-Петербург» 7 июня.

«Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе прививать иностранцев. Петербург — единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу», — отметил он.

Также, по словам губернатора, по итогам прошлой недели зафиксирован рост COVID-19. «Это связано с цикличностью вирусной активности», — пояснил он.

Беглов в очередной раз призвал горожан вакцинироваться и соблюдать масочный режим.

Напомним, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сообщил, что Россия может предоставить возможность иностранцам приехать в РФ и привиться отечественными вакцинами от коронавируса, так как отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин.

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Комментарии (8)

Агроном аэродрома
Моисей Исаакович Петербург платно готов на всё! Даже "вакцинировать"! :)
isaon
Биглов -это кто?
Brightness
У нас губернатор иногда думает или пиарится? Вакцину иностранцам бесплатно, на Евро 20 бесплатно их вози!?! Билеты для нас на отдых уже баснословно стоят, а мы для них все бесплатно? У нас зарплаты что ли европейские, почему за наш счет? Иностранцам тяжело 900 ₽ за вакцину заплатить?
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