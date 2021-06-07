Беглов: Петербург готов платно прививать иностранцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города платно прививать иностранных туристов. Об этом он сообщил в ходе эфира на «Радио России — Санкт-Петербург» 7 июня.
«Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе прививать иностранцев. Петербург — единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу», — отметил он.
Также, по словам губернатора, по итогам прошлой недели зафиксирован рост COVID-19. «Это связано с цикличностью вирусной активности», — пояснил он.
Беглов в очередной раз призвал горожан вакцинироваться и соблюдать масочный режим.
Напомним, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сообщил, что Россия может предоставить возможность иностранцам приехать в РФ и привиться отечественными вакцинами от коронавируса, так как отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин.