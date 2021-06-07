«Поднимать, а не лаять на их языке». В Петербурге вручили премию «Петрополь»

Вечером 7 июня в Концертном зале Всероссийского музея А. С. Пушкина на Мойке, 12, вручили художественную премию «Петрополь». Первым лауреатом стала актриса Светлана Крючкова, которую отметили за «тонкую интерпретацию русской поэзии» и «создание юбилейного фотоальбома "Я — у жизни ученица"». Художник Дмитрий Шагин вручил Крючковой особую статуэтку — специально для церемонии в этом году отлили мини-фигурку Пастернака. «Хотите, я вас посмешу? Всё остальное у меня уже есть!» — сказала актриса. Она неоднократно получала «Петрополь» в прошлые годы и уносила домой традиционные для церемонии статуэтки в виде Фёдора Достоевского и Ксении Блаженной.

Актрису Нину Усатову наградили «за создание образов русских женщин и яркий актёрский почерк в театре и кино».



Художественного руководителя Театра эстрады им. А. Райкина Юрия Гальцева члены жюри назвали «мастером эстрадной полифонии» и наградили «за артистизм и оригинальность творческого мышления». Сценарист Сергей Плотов в свою очередь получил приз за «за острую иронию в стихах и сценариях к фильмам Эльдара Рязанова и Аллы Суриковой». Вместе с Рязановым он работал над лентой «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя» в 2006 году.



Режиссера Сергея Головецкого к победе привела серия фильмов о российских писателях: Осипе Мандельштаме, Данииле Хармсе, Андрее Платонове, Андрее Битове. Кстати, самому автору «Пушкинского дома» «Петрополь» вручали в 2012 году.



Во время церемонии не забыли и о фотографах: награду вручили создателю 480-страничного альбома «Петербург. Чувства в деталях» Андрею Мархотину. Художника же Александра Токарева вызвали на сцену «за лирическое осмысление пейзажей Петербурга в книгах разных лет». Виталия Карякина выделили как организатора серии праздников «Фестиваль+» в Сочи, Майкопе, Феодосии и Петербурге.

