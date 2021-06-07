Таксист попал в больницу после нападения у станции «Василеостровская» в Петербурге. Дело оказалось в 20 рублях

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбудили после госпитализации 58-летнего таксиста у станции метро «Василеостровская».



Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, конфликт между 43-летним уроженцем Краснодарского края и подвозившим его к метро уроженцем Челябинской области произошел около 23 часов 5 июня. Таксиста с травмами головы в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу. А его обидчика задержал у метро наряд полиции, который вызвали очевидцы.



По предварительной информации, необоснованную ярость у мужчины вызвал тот факт, что водитель не смог дать ему сдачу в размере 20 рублей.

