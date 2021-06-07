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Таксист попал в больницу после нападения у станции «Василеостровская» в Петербурге. Дело оказалось в 20 рублях

Жителя Краснодарского края задержали за жестокое избиение таксиста в Петербурге

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбудили после госпитализации 58-летнего таксиста у станции метро «Василеостровская».

Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, конфликт между 43-летним уроженцем Краснодарского края и подвозившим его к метро уроженцем Челябинской области произошел около 23 часов 5 июня. Таксиста с травмами головы в тяжелом состоянии увезли в Мариинскую больницу. А его обидчика задержал у метро наряд полиции, который вызвали очевидцы.

По предварительной информации, необоснованную ярость у мужчины вызвал тот факт, что водитель не смог дать ему сдачу в размере 20 рублей.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Комментарии (6)

Майор Пронин
У всех почти таксистов никогда мелочи, якобы, нет. С каждого по 20 рублей... Как в анекдоте: - зачем ты бабульку убил, у неё же было всего 20 копеек?
- а пять бабулек - уже рубль!
С другой стороны, если каждого таксиста по башке за это отоваривать, то и возить скоро некому будет.
fihalhohi
Система быстрых платежей не смогла спасти ситуацию? Или у обоих не было банковских карт? Или мозгов?
Старший Плиний
Уроженцы Ленинграда/Петербурга на Неве остались?
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