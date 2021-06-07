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МВД утвердило порядок отправки граждан в вытрезвитель. Забрать буйных могут даже из дома

Министерство внутренних дел определило процесс помещения в вытрезвители граждан России и гостей из других стран. Соответствующий приказ опубликован 7 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить <...> порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции», — гласит документ.

Полицейские будут забирать перебравших граждан с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. Пьяные могут попасть в вытрезвитель с площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, платформ, из скверов и парков, поездов дальнего следования и электричек, а также аэропортов, морских и речных портов, автовокзалов и автостанций, привокзальных площадей и из других общественных мест. При условии, что они не могут из-за алкогольного, наркотического или токсического опьянения самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Отправить «прокапаться» могут и из дома, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

Сотрудникам полиции перед отправкой граждан в вытрезвитель нужно будет установить их личность и пробить по базам МВД.

Система медицинских вытрезвителей в России возрождается с 2021 года. Созданием таких учреждений занимаются региональные власти.

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Комментарии (3)

Антон Ковалев
А какие критерии определения "состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения"? И кто будет проводить "экспертизу"? Или будут мести любого, косо посмотревшего на наряд? А после выпуска скажут - не нравится, обращайтесь в наш карманный суд!
altnec
Ресторан открыли - Старт названье дали,
рядом вытрезвитель "Финишем" назвали.
Классика ничегонеделания и тунеядства во всех рядах МВД.
Dimitry Antonov
Вроде бы и положительная новость, но вот что-то мне подсказывает, что в очередной раз, хотели как лучше, а получится как всегда. Нищебродов-хроников никто забирать не будет, зато приличные люди, пусть и немного подшофе, будут забираться влёт.
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