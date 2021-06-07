МВД утвердило порядок отправки граждан в вытрезвитель. Забрать буйных могут даже из дома

Министерство внутренних дел определило процесс помещения в вытрезвители граждан России и гостей из других стран. Соответствующий приказ опубликован 7 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить <...> порядок доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации или специализированные организации в служебные помещения территориальных органов или подразделения полиции», — гласит документ.

Полицейские будут забирать перебравших граждан с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. Пьяные могут попасть в вытрезвитель с площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, платформ, из скверов и парков, поездов дальнего следования и электричек, а также аэропортов, морских и речных портов, автовокзалов и автостанций, привокзальных площадей и из других общественных мест. При условии, что они не могут из-за алкогольного, наркотического или токсического опьянения самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.