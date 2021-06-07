Пользователи подали иск к Роскомнадзору из-за замедления Twitter

В Таганский районный суд Москвы поступил иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter. По словам старшего партнера «Сетевых Свобод», адвоката Станислава Селезнева, представляющего интересы заявителей, иск к РКН поступил в Таганский суд Москвы. В суд обратились политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор «Медузы» (включена Минюстом в список СМИ-иноагентов) Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин.

«Политики и журналисты — активные пользователи Twitter — оспорили законность технологии замедления. Она не предусмотрена законодательством и затрагивает их профессиональные права», — сообщил в телеграме 7 июня Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», которая оказывает истцам правовую помощь.

Пользователи подали коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter. Действия российского регулятора они считают неправомерными.

Роскомнадзор заявил о замедлении Twitter в качестве «меры первичного реагирования» 10 марта, это произошло из-за неудаления сервисом «противоправного контента». Мера затронула 100% мобильных устройств и 50% стационарных, 17 мая замедление было снято лишь с последних.

В исковом заявлении сказано, что истцы «никогда не публиковали нелегальный контент, не призывали к насилию, не оправдывали насилие или дискриминацию». Они также указали, что «не были каким бы то ни было образом связаны с владельцами других аккаунтов, ответственными за размещение предположительно запрещенной информации».



«Таким образом, вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа ко всему сервису для всех пользователей на территории всей Российской Федерации представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения», — сказано в иске.



Заявители говорят о том, что был замедлен доступ к информации в Интернете, а такое право РКН ни в законе об информации, ни в правовых актах не прописано.