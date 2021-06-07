Аномальный час пик: в Петербурге необычно свободно на дорогах

Дороги Петербурга вечером 7 июня оказались неожиданно свободны. Если в утренний час пик загруженность улиц была обычной, днем — на 1 балл меньше, то вечерний час пик, как правило, самое пробочное время дня, сдал позиции еще сильнее.

Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», в начале седьмого часа вечера 7 июня дороги Петербурга загружены всего на 5 баллов, и это на 2 балла меньше, чем обычно бывает в это время в понедельник. Аналитики прогнозируют, что ближайший час пробки так и останутся на том же уровне.