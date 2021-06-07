Дочка «Фармсинтеза» займётся производством питательной среды для вакцины от Covid-19

Совет директоров ПАО «Фармсинтез» одобрил получение АО «Вакцины» (своей дочерней компанией) займа от Российского фонда технологического развития на разработку и создание производства сухой питательной среды для вакцины «Спутник V» и человеческого генно-инженерного нейтрализующего антитела HFB30132A против вируса SARS-CoV-2. Об этом 7 июня сообщает ТАСС.
Из материалов компании, на которые ссылается издание, следует, что фонд передаст АО «Вакцины» 2 млрд рублей для финансирования работ по проекту.
Как пояснили ТАСС в компании, в России пока нет собственных производств питательных сред для вакцин. Реализовать проект планируется к 2024 году.
Ранее «Фонтанка» писала, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что производство вакцин в России напрямую зависит от импорта яиц, которые не содержат патогенной микрофлоры.
ПАО «Фармсинтез» (Санкт-Петербург) разрабатывает и производит фармацевтические субстанции и лекарственные средства как собственного портфеля, так и на условиях контрактного производства. Производственный комплекс расположен в Ленинградской области.