УЕФА отреагировал на возможность сборной Украины сыграть в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет менять сетку плей-офф Евро-2020, если сборная Украины выйдет в четвертьфинал, запланированный в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 7 июня ТАСС со ссылкой на заявление УЕФА.



«Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются», — заявили в УЕФА.

Ранее стало известно, что сборная Украины сыграет на Евро-2020 в форме с лозунгом украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», и контуром Украины с Донбассом и Крымом. УЕФА одобрила такой вариант формы.