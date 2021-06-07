УЕФА отреагировал на возможность сборной Украины сыграть в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет менять сетку плей-офф Евро-2020, если сборная Украины выйдет в четвертьфинал, запланированный в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 7 июня ТАСС со ссылкой на заявление УЕФА.
«Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются», — заявили в УЕФА.
Ранее стало известно, что сборная Украины сыграет на Евро-2020 в форме с лозунгом украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», и контуром Украины с Донбассом и Крымом. УЕФА одобрила такой вариант формы.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Первая игра в Петербурге пройдёт 12 июня, в рамках которой встретятся Россия и Бельгия.