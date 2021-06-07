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УЕФА отреагировал на возможность сборной Украины сыграть в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет менять сетку плей-офф Евро-2020, если сборная Украины выйдет в четвертьфинал, запланированный в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 7 июня ТАСС со ссылкой на заявление УЕФА.

«Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются», — заявили в УЕФА.

Ранее стало известно, что сборная Украины сыграет на Евро-2020 в форме с лозунгом украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», и контуром Украины с Донбассом и Крымом. УЕФА одобрила такой вариант формы.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья, в Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Первая игра в Петербурге пройдёт 12 июня, в рамках которой встретятся Россия и Бельгия.

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Комментарии (8)

McGillavry
Надо надеяться на лучшее, что табуреты дальше группового этапа не пройдут.
260567431
Можно сколь угодно рисовать контуры на форме, но за какую сборную будут болеть в, Крыму и на Донбассе понятно и без оных.
Cвифт
....фанаты тоже могут ответить, одев что нибудь занимательное в ответ.... напомнив, кто и когда делал территориальные подарки этому лоскутному одеяло и за чей счёт они "пануют".
Кстати, а почему - 'хэроям сала" спрятано с внутренней стороны футболки ?)))
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