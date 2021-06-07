Немецкие военные в Афганистане накопили огромные запасы пива. Теперь у них «логистическая проблема» — вывезти алкоголь из страны

Недавнее решение немецкого командующего в Афганистане запретить употребление алкоголя по соображениям безопасности привело к складированию пива, вина и других напитков. Об этом сообщает 7 июня Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ Кристину Руци.



Немецкая армия получила 22 600 литров алкоголя, включая почти 60 000 банок пива. Солдаты ФРГ обычно имеют право на две банки пенного в день, однако руководство армии в Афганистане запретило употребление спиртного.

Перед выводом войск армия Германии столкнулась с «необычной логистической проблемой» — вывезти весь алкоголь, который нельзя оставить в мусульманской стране. Пресс-секретарь Министерства обороны заявила, что с задачей поможет справиться гражданский подрядчик.