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Немецкие военные в Афганистане накопили огромные запасы пива. Теперь у них «логистическая проблема» — вывезти алкоголь из страны

В Афганистане у немецких военных образовался избыток пива после запрета на употребление спиртного

Недавнее решение немецкого командующего в Афганистане запретить употребление алкоголя по соображениям безопасности привело к складированию пива, вина и других напитков. Об этом сообщает 7 июня Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ Кристину Руци.

Немецкая армия получила 22 600 литров алкоголя, включая почти 60 000 банок пива. Солдаты ФРГ обычно имеют право на две банки пенного в день, однако руководство армии в Афганистане запретило употребление спиртного.

Перед выводом войск армия Германии столкнулась с «необычной логистической проблемой» — вывезти весь алкоголь, который нельзя оставить в мусульманской стране. Пресс-секретарь Министерства обороны заявила, что с задачей поможет справиться гражданский подрядчик.

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Комментарии (4)

f0ntan
Россия поможет немцам за плату решить логистическую проблему с вывозом пивных банок из Афганистана в Германию через свое воздушное пространство
Piter Russo
Откроют бар Шурави?
Obseerv
Продать таджикам - те "самовывоз" быстро организуют, и с афганцами договорятся...
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