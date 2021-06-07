Канадская компания купила стартап программиста из Ульяновска за 500 млн долларов

По состоянию на 7 июня капитализация Lightspeed составляет 11,36 млрд долларов. Учитывая, что 325 млн долларов от общей суммы сделки акционеры Ecwid получат в виде голосующих акций Lightspeed, им будет принадлежать около 3% канадской компании. Остаток суммы будет выплачен деньгами. Закрытие сделки запланировано в третьем квартале 2021 года после получения соответствующих разрешений регуляторов.

Канадская платформа электронной коммерции Lightspeed сообщила о покупке стартапа Ecwid, cозданного программистом из Ульяновска Русланом Фазлыевым для быстрого создания онлайн-магазинов. Общая сумма сделки составит 500 млн долларов. Об этом 7 июня сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

«После интеграции комбинация Lightspeed и Ecwid поможет продавцам охватить покупателей там, где они находятся, будь то в социальных сетях или на цифровых торговых площадках, повысив гибкость продаж и многоканальность», — сообщили в Lightspeed.

«Различие между онлайн-продажами и обычной розничной торговлей исчезло. Lightspeed и Ecwid, две лучшие в своем классе платформы, объединятся, чтобы расширить возможности бизнеса. Устранив барьеры, с которыми продавцы сталкиваются в интернете, мы быстрее достигнем нашего общего видения демократизации розничной торговли для независимых предприятий во всем мире», — цитирует Forbes основателя Ecwid Руслана Фазлыева.

Руслан Фазлыев создал Ecwid в 2009 году. Его разработки позволяют за несколько часов создавать работающие онлайн-магазины для размещения на личных сайтах или в соцсетях, не написав при этом ни одного кода.

В 2011 году проект Фазлыева получил 1,5 млн долларов от международного фонда Runa Capital и открыл офис в Калифорнии. В 2014 году в Ecwid вложил 5 млн долларов фонд iTech Capital. В мае 2020 года компания закрыла третий раунд финансирования и получила 42 млн долларов от инвестиционной платформы внутри Morgan Stanley и базирующейся в Кремниевой долине компании PeakSpan Capital. Накануне закрытия третьего раунда Фазлыев стал героем фильма Юрия Дудя о Кремниевой долине «Как устроена IT-столица мира».