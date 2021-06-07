Многодетная мать с Алтая пыталась успокоить годовалого сына ударами по голове. Младенец скончался по дороге в больницу

В Алтайском крае жительницу одного из местных сёл подозревают в применении насильственных методов воспитания. Попытка успокоить малолетнего ребёнка силой закончилась возбуждением уголовного дела. Подробности этой истории 7 июня приводит региональный СК.
По версии следствия, накануне днём 37-летняя женщина, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее пяти ударов в область головы неустановленным предметом. После этого она сама решила доставить его в ближайшую больницу. Однако по дороге он скончался от полученных травм. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Как отмечают в СК по региону, ранее подозреваемая была осуждена за совершение преступления в отношении своего 7-летнего сына (истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью), за которое ей было назначено условное наказание. По решению суда она также была лишена родительских прав в отношении троих старших детей.
«В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения», — добавили в региональном ведомстве.
Помимо этого, возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входило осуществление работы с неблагополучной семьёй.