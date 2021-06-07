Многодетная мать с Алтая пыталась успокоить годовалого сына ударами по голове. Младенец скончался по дороге в больницу

По версии следствия, накануне днём 37-летняя женщина, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее пяти ударов в область головы неустановленным предметом. После этого она сама решила доставить его в ближайшую больницу. Однако по дороге он скончался от полученных травм. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В Алтайском крае жительницу одного из местных сёл подозревают в применении насильственных методов воспитания. Попытка успокоить малолетнего ребёнка силой закончилась возбуждением уголовного дела. Подробности этой истории 7 июня приводит региональный СК.

Как отмечают в СК по региону, ранее подозреваемая была осуждена за совершение преступления в отношении своего 7-летнего сына (истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью), за которое ей было назначено условное наказание. По решению суда она также была лишена родительских прав в отношении троих старших детей.

«В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения», — добавили в региональном ведомстве.

Помимо этого, возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входило осуществление работы с неблагополучной семьёй.