Столичный «Сатирикон» привезет в Петербург «Шутников» с Константином Райкиным

12 и 13 июня на сцене ДК «Выборгский» состоятся показы спектакля «Шутники» московского театра «Сатирикон». Режиссер Евгений Марчелли выбрал малоизвестную пьесу Островского, написанную между «Грозой» и «Бесприданницей». Мотивы этих пьес, а также «Леса» и «Снегурочки» тоже вошли в текст спектакля.

Бедный чиновник Оброшенов (Константин Райкин) живет с двумя дочерьми — старшей Анной (Алена Разживина) и младшей Верочкой (Ульяна Лисицина / Анна Петрова). Юная девушка готовится к свадьбе, но тут выясняется, что жених – растратчик чужих денег. Будущий тесть пытается помочь юноше, и единственный, кто способен спасти общее положение, — богатый купец и благодетель Филимон Хрюков (Денис Суханов).

Художник Денис Разумов придумал очень ясную сценографию: установил на сцене деревянный помост, держащийся на больших камнях, а над ним разместил гофрированные жестяные листы. Пространство это недружелюбно и холодно к своим обитателям. Выдержать безысходность своего положения, унижение и собственное ничтожество в установленной иерархии легче, нацепив маску шута, что и делает Оброшенов. Константина Райкина одели в узнаваемый клоунский наряд — майку и широкие штаны на лямках, на ногах ботинки с огромными носами.



«Здесь всё игра, и шутники абсолютно все, в том числе и высшие силы, давшие человеку такое сложное и любопытное явление, как жизнь», — рассказывает режиссер Марчелли.



Многочисленные драматические перипетии, как водится у Островского, все-таки приведут героев к свадьбе, но до того на сцене пройдет целая галерея моделей любви: от счастливой до продажной, от безответной до трагической.



Начало в 19:00.



16+.



Наталия Эфендиева

