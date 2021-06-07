Гендиректор Amazon Джефф Безос полетит в космос на своей ракете

Генеральный директор Amazon и руководитель космической компании Blue Origin Джефф Безос объявил, что сам в июле полетит в космос. Заявление миллиардер сделал в личном Instagram 7 июня.

«С пяти лет я мечтал о полетах в космос. 20 июля я отправлюсь в этот путь с моим братом. Величайшее приключение, с моим лучшим другом», — говорится в посте.

Blue Origin в Тwitter также подтвердила, что Безос с братом Марком полетит в космос вместе с победителями аукциона, заявки на который можно подать ещё в течение трёх дней.