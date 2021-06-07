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Гендиректор Amazon Джефф Безос полетит в космос на своей ракете

Генеральный директор Amazon и руководитель космической компании Blue Origin Джефф Безос объявил, что сам в июле полетит в космос. Заявление миллиардер сделал в личном Instagram 7 июня.

«С пяти лет я мечтал о полетах в космос. 20 июля я отправлюсь в этот путь с моим братом. Величайшее приключение, с моим лучшим другом», — говорится в посте.

Blue Origin в Тwitter также подтвердила, что Безос с братом Марком полетит в космос вместе с победителями аукциона, заявки на который можно подать ещё в течение трёх дней.

New Shepard — многоразовый космический корабль для суборбитальных полётов, разработанный и созданный компанией Blue Origin. Представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью двигателя. Основным предназначением системы является космический туризм.

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Комментарии (5)

Trurl
Привет Рогозину! Спишь? Спи дальше... И "Пусть тебе приснится Пальма де Майорка
В Каннах или в Ницце ласковый прибой"...
efela
Неужели не хочет у Рогозина тур прикупить?
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