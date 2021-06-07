Ярмаркам продлевают жизнь. ЗакС рассмотрит увеличение их сроков в два раза

Петербургский парламент рассмотрит законопроект об увеличении допустимых сроков проведения ярмарок. 7 июня 2021 года совет фракций Законодательного собрания принял решение включить в повестку дня очередного заседания поправки в закон «О порядке организации ярмарок и продажи товаров».



Согласно документу, допустимые сроки использования земельных участков под размещение ярмарочной торговли могут увеличиться с 30 до 60 дней в квартал. То есть ярмарки смогут работать в целом восемь месяцев в году.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров предложил рассматривать инициативу в рамках «антивирусной законодательной терапии». «Оказывая помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, мы стимулируем их не только развивать производство и сохранять рабочие места, но и сдерживать рост цен», — сказал он.