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Ярмаркам продлевают жизнь. ЗакС рассмотрит увеличение их сроков в два раза

Ярмаркам в Петербурге могут разрешить работать восемь месяцев в году

Петербургский парламент рассмотрит законопроект об увеличении допустимых сроков проведения ярмарок. 7 июня 2021 года совет фракций Законодательного собрания принял решение включить в повестку дня очередного заседания поправки в закон «О порядке организации ярмарок и продажи товаров».

Согласно документу, допустимые сроки использования земельных участков под размещение ярмарочной торговли могут увеличиться с 30 до 60 дней в квартал. То есть ярмарки смогут работать в целом восемь месяцев в году.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров предложил рассматривать инициативу в рамках «антивирусной законодательной терапии». «Оказывая помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, мы стимулируем их не только развивать производство и сохранять рабочие места, но и сдерживать рост цен», — сказал он.

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Комментарии (2)

Random_spb
И будут у метро опять стоять палаточные апрашки с продукцией овощебаз, китайским шмотьем и ширпотребом, ржавыми газелями и плохо говорящими по-русски загорелыми фермерами и производителями.
Вадим Линин
Под эгидой ярмарок действует масса нелегальной торговли, которая не платит налоги, но платит в карман "крыше". Понятно почему за их благополучие так пекутся чиновники.
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