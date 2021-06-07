В тяжелом ДТП в Удмуртии вечером 6 июня погиб заместитель гендиректора ОАО «Удмуртнефть» и бывший депутат Госсовета республики Александр Зеленин. Его внедорожник столкнулся с груженым самосвалом.
Авария произошла около 17:20 воскресенья на 9-м километре автодороги Завьялово — Каменное в Завьяловском районе Удмуртии, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД республики. По предварительным данным, 67-летнему водителю Toyota Land Cruiser стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом под управлением 29-летнего мужчины. Последний, пытаясь уйти от столкновения, выехал на обочину и опрокинулся.
Как сообщает 7 июня пресс-служба Госсовета Удмуртии, за рулем внедорожника был Александр Зеленин — заместитель генерального директора по региональной политике «Удмуртнефти», которая с 2006 года является «дочкой» ПАО «НК «Роснефть». Сам он погиб, а его 6-летнего пассажира госпитализировали. Пострадал также водитель грузовика.