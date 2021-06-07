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МИД РФ: Антироссийские санкции — это навсегда

Министерство иностранных дел России призвало не ждать скорого снятия санкций. Внешнеполитическое ведомство РФ считает, что России нужно готовиться к новым ограничениям.

«Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, «открутить» назад будет невозможно», — цитирует 7 июня заявление замглавы МИД РФ Александра Панкина РИА Новости.

По его словам, России нужно быть готовой к новым ограничениям. Он уверен, что цель западных санкций — это желание ослабить страну и «маргинализировать» РФ на международной арене.

Панкин подчеркнул, что у России в случае нового давления есть перечень «дополнительных мер, которые держатся под сукном».

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Комментарии (55)

Stiff_21
Вот пусть и готовятся вместе со свои на ладан дышащим царьком.
260650801
чую левобережную украину присоединять собрались, не иначе...
Ingria
не помню, чтобы всегда санкции были, только после того как типа "с колен поднялись", как говорили они
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