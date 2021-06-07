МИД РФ: Антироссийские санкции — это навсегда

Министерство иностранных дел России призвало не ждать скорого снятия санкций. Внешнеполитическое ведомство РФ считает, что России нужно готовиться к новым ограничениям.

«Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, «открутить» назад будет невозможно», — цитирует 7 июня заявление замглавы МИД РФ Александра Панкина РИА Новости.

По его словам, России нужно быть готовой к новым ограничениям. Он уверен, что цель западных санкций — это желание ослабить страну и «маргинализировать» РФ на международной арене.