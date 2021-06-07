Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла утром 7 июня у дома 9 по Заневскому проспекту. На записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как кроссовер, двигаясь от улицы Стахановцев к метро «Новочеркасская», врезается сзади в идущий перед ним трамвай. После столкновения автомобиль выруливает обратно в крайний ряд и останавливается почти поперек него.
Участником ДТП стал автомобиль Mitsubishi. На фото видно, что в аварии машине повредило переднюю часть и колесо. Проезжавшая мимо скорая остановилась оказать помощь, сообщили «Фонтанке» в комздраве. Медики забрали водителя «Митсубиши» в машину, рассказали в «ДТП и ЧП» очевидцы.
«Вторая скорая приехала, водителя увозят вроде. Живой вроде», — пишет Василий.
В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что на движении электротранспорта авария не сказалась. В трамвае никто не пострадал, и особых повреждений кузова состав не получил.