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Mitsubishi догнал уходящий трамвай на Заневском. ДТП попало на видео, а водитель — в скорую

Автомобиль врезался в ехавший перед ним трамвай в Петербурге

Водитель автомобиля не поделил прямой проспект с трамваем в Красногвардейском районе Петербурга. Со слов очевидцев, ему потребовалась помощь медиков. Момент ДТП попал на камеру.

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Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла утром 7 июня у дома 9 по Заневскому проспекту. На записи с камеры наблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как кроссовер, двигаясь от улицы Стахановцев к метро «Новочеркасская», врезается сзади в идущий перед ним трамвай. После столкновения автомобиль выруливает обратно в крайний ряд и останавливается почти поперек него.

Участником ДТП стал автомобиль Mitsubishi. На фото видно, что в аварии машине повредило переднюю часть и колесо. Проезжавшая мимо скорая остановилась оказать помощь, сообщили «Фонтанке» в комздраве. Медики забрали водителя «Митсубиши» в машину, рассказали в «ДТП и ЧП» очевидцы.

«Вторая скорая приехала, водителя увозят вроде. Живой вроде», — пишет Василий.

В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что на движении электротранспорта авария не сказалась. В трамвае никто не пострадал, и особых повреждений кузова состав не получил.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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