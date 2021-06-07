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Серебряная ложка и нож с эмблемой ФСБ. В Петербурге квартиру пенсионера обокрали на полмиллиона

Полиция Петербурга ищет вора, который лишил пенсионера накоплений и памятных вещей

63-летний житель Пражской улицы вернулся после двухнедельного отсутствия и обнаружил открытой дверь в свою квартиру.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, заявление о визите вора в полицию Фрунзенского района поступило накануне около десяти часов вечера. По предварительной информации, пенсионера не было дома с 25 мая по 6 июня. По возвращении он увидел, что дверь в его квартиру на 7 этаже девятиэтажки вскрыта. Из комнат пропали накопления мужчины, порядка 480 тысяч, а также его карабин «Сайга» с четырьмя пачками патронов и серебряная ложка и нож «Антитеррор» с эмблемой ФСБ.

Всего ущерб от посещения незнакомца мужчина оценил в сумму больше 540 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

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Комментарии (3)

Grotesk
хорош, что браунинг с монограммой Ягоды оставили, надеюсь...
WuhanRockCafe
Пенс из бывших, што-ли?
У Веллера в "Приключения майора Звягинцева" отличный рассказ "Своя рука владыка", где Звягинцев выслеживает и уничтожает почетного чекиста, мерзкую гадину и бывшего следователя НКВД Хвата.
Как это напечатали просто удивительно.
Ivan Ivanovich
Спасибо, посмеялся от души )))
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