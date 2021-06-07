Серебряная ложка и нож с эмблемой ФСБ. В Петербурге квартиру пенсионера обокрали на полмиллиона

Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, заявление о визите вора в полицию Фрунзенского района поступило накануне около десяти часов вечера. По предварительной информации, пенсионера не было дома с 25 мая по 6 июня. По возвращении он увидел, что дверь в его квартиру на 7 этаже девятиэтажки вскрыта. Из комнат пропали накопления мужчины, порядка 480 тысяч, а также его карабин «Сайга» с четырьмя пачками патронов и серебряная ложка и нож «Антитеррор» с эмблемой ФСБ.

63-летний житель Пражской улицы вернулся после двухнедельного отсутствия и обнаружил открытой дверь в свою квартиру.

Всего ущерб от посещения незнакомца мужчина оценил в сумму больше 540 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

