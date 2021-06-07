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«Коммерсантъ»: Туроператорам закроют лазейку по вывозу россиян в закрытые страны

Российские власти пытаются закрыть лазейку для туроператоров, которая позволяет вывозить клиентов в закрытые для туризма страны.

«Росавиация и Ростуризм пытаются закрыть лазейку для туроператоров, отправляющих клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение. Власти предупредили о возможном аннулировании таких полетов», — сообщает 7 июня «Коммерсантъ».

Федеральное агентство по туризму уже уведомило, что авиакомпаниям могут аннулировать допуск на грузопассажирские рейсы, которыми вывозят россиян в закрытые страны. В таком случае ответственность перед клиентами будут нести туроператоры. В основном такие туры организовывают на Кипр и в Тунис.

Источник издания указал, что поводом для реакции властей стали «многочисленные претензии» самих туроператоров. Игроки рынка настаивали, что вывозить россиян грузопассажирскими рейсами могут только «конкуренты с административным ресурсом».

В Росавиации и Ростуризме ситуацию пока официально не прокомментировали.

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Комментарии (12)

Антон Павлов
Ещё бы эти власти объясняли, почему в Венесуэлу, Танзанию и Вьетнам к примеру можно, а на Кипр нельзя. Я понимаю, что ответ очевиден - "потому что". Но как то на Королевство кривых зеркал похоже. С другой стороны у нас уже могучие умеют управлять пандемиями. До 02 июня она была, а вот 02-05 на пмэф вдруг пандемии не стало. А затем опять вернулась. Когда уже догадаются зиму и снег запретить, раз все так просто.
guess
А когда закроют лазейку тем сытым, откормленным загорелым лицам, что сладенько засыпали, сидя на послании президента?
f0ntan
Для россиян - любителей закрытых стран можно организовывать вывоз лишь в одну сторону. А обратно - без гарантий. Ковид, закрытая страна, ситуация форс мажор. В случае чего, могут остаться в теплой стране, куда они так рвались, на пмж
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