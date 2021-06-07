«Коммерсантъ»: Туроператорам закроют лазейку по вывозу россиян в закрытые страны

Российские власти пытаются закрыть лазейку для туроператоров, которая позволяет вывозить клиентов в закрытые для туризма страны.



«Росавиация и Ростуризм пытаются закрыть лазейку для туроператоров, отправляющих клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение. Власти предупредили о возможном аннулировании таких полетов», — сообщает 7 июня «Коммерсантъ».

Федеральное агентство по туризму уже уведомило, что авиакомпаниям могут аннулировать допуск на грузопассажирские рейсы, которыми вывозят россиян в закрытые страны. В таком случае ответственность перед клиентами будут нести туроператоры. В основном такие туры организовывают на Кипр и в Тунис.