«Коммерсантъ»: Туроператорам закроют лазейку по вывозу россиян в закрытые страны

Российские власти пытаются закрыть лазейку для туроператоров, которая позволяет вывозить клиентов в закрытые для туризма страны.
«Росавиация и Ростуризм пытаются закрыть лазейку для туроператоров, отправляющих клиентов грузопассажирскими рейсами в страны, с которыми до сих пор не возобновлено регулярное авиасообщение. Власти предупредили о возможном аннулировании таких полетов», — сообщает 7 июня «Коммерсантъ».
Федеральное агентство по туризму уже уведомило, что авиакомпаниям могут аннулировать допуск на грузопассажирские рейсы, которыми вывозят россиян в закрытые страны. В таком случае ответственность перед клиентами будут нести туроператоры. В основном такие туры организовывают на Кипр и в Тунис.
Источник издания указал, что поводом для реакции властей стали «многочисленные претензии» самих туроператоров. Игроки рынка настаивали, что вывозить россиян грузопассажирскими рейсами могут только «конкуренты с административным ресурсом».
В Росавиации и Ростуризме ситуацию пока официально не прокомментировали.