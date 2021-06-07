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Страшное ЧП в Пакистане: один поезд сошел с рельсов, и в него врезался другой

В столкновении поездов в Пакистане погибли десятки людей

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Как минимум 32 человека скончались и 64 получили ранения 7 июня на юге Пакистана в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV, по предварительным данным полиции и спасателей, в районе города Готки сошел с рельсов поезд, а затем в него врезался второй поезд, попутный.

Местные жители помогали доставать людей из-под завалов и развозить по больницам. Спасательная операция продолжается.

Позже стало известно, что число жертв выросло до 50 человек.

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