Как минимум 32 человека скончались и 64 получили ранения 7 июня на юге Пакистана в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV, по предварительным данным полиции и спасателей, в районе города Готки сошел с рельсов поезд, а затем в него врезался второй поезд, попутный.
Местные жители помогали доставать людей из-под завалов и развозить по больницам. Спасательная операция продолжается.
Позже стало известно, что число жертв выросло до 50 человек.