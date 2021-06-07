Toyota признала, что виновата в самоубийстве сотрудника

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor признала факт издевательств над молодым конструктором в своём офисе. Компания пообещала искоренить такие явления и примирилась с его семьёй.
Как сообщает 7 июня ТАСС со ссылкой на общественное телевидение Японии, молодой человек был принят в корпорацию в 2015 году после окончания аспирантуры Токийского университета. Он занимался проектированием автомобилей в её штаб-квартире. При этом непосредственное руководство регулярно подвергало его публичным оскорблениям и обвиняло в отсутствии старания. У мужчины случился нервный срыв. В октябре 2017 года в общежитии сотрудников «Тойоты» он покончил с собой.
Государственные надзорные органы расследовали инцидент и признали его злоупотреблением властью и нарушением прав человека. После этого Toyota Motor изменила устав, усилив наказания за подобные нарушения.
Президент Toyota Motor Акио Тоёда принес официальные извинения. Семья сотрудника получит компенсацию, её сумма не раскрывается. Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции 7 июня заявил, что правительство приложит усилия к искоренению буллинга в государственных учреждениях и частных компаниях. Планируется подготовить соответствующие административные акты.