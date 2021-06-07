Toyota признала, что виновата в самоубийстве сотрудника

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor признала факт издевательств над молодым конструктором в своём офисе. Компания пообещала искоренить такие явления и примирилась с его семьёй.



Как сообщает 7 июня ТАСС со ссылкой на общественное телевидение Японии, молодой человек был принят в корпорацию в 2015 году после окончания аспирантуры Токийского университета. Он занимался проектированием автомобилей в её штаб-квартире. При этом непосредственное руководство регулярно подвергало его публичным оскорблениям и обвиняло в отсутствии старания. У мужчины случился нервный срыв. В октябре 2017 года в общежитии сотрудников «Тойоты» он покончил с собой.

