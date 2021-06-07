Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы белый Chevrolet Cruze с номерами Краснодарского края «ушатал мотоцикл». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что ДТП случилось в 7:20 у дома 96 по Бухарестской улице. За рулем «Шевроле» была 49-летняя женщина, а на мотоцикле — 38-летняя. Мотоциклистку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Еще один байкер пострадал в ДТП на улице Савушкина, у дома 140, сообщают в группе. Эта авария попала на камеры наблюдения. На записи видно, как мотоциклист едет между крайним правым рядом, где припаркованы машины, и средним, но на повороте падает и уже лежа врезается в стоящий автомобиль.
На место прибыли две машины скорой помощи, состояние байкера уточняется.
Третья авария произошла в Шушарах. Около 7:30 у дома 295 по Московскому шоссе автомобиль сбил мотоциклиста на Suzuki Bandit, рассказала в группе «Мотосолидарность ДТП» супруга попавшего под машину байкера.