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Три мотоциклиста за утро попали в ДТП в Петербурге. Неудавшийся поворот на Савушкина сняли на видео

Три аварии с мотоциклами произошли в Петербурге за одно утро

Сразу три аварии с участием мотоциклистов произошли в разных районах Петербурга утром 7 июня. В одной серьезно пострадала женщина. Другое ДТП засняла камера наблюдения.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы белый Chevrolet Cruze с номерами Краснодарского края «ушатал мотоцикл». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что ДТП случилось в 7:20 у дома 96 по Бухарестской улице. За рулем «Шевроле» была 49-летняя женщина, а на мотоцикле — 38-летняя. Мотоциклистку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще один байкер пострадал в ДТП на улице Савушкина, у дома 140, сообщают в группе. Эта авария попала на камеры наблюдения. На записи видно, как мотоциклист едет между крайним правым рядом, где припаркованы машины, и средним, но на повороте падает и уже лежа врезается в стоящий автомобиль.

На место прибыли две машины скорой помощи, состояние байкера уточняется.

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Третья авария произошла в Шушарах. Около 7:30 у дома 295 по Московскому шоссе автомобиль сбил мотоциклиста на Suzuki Bandit, рассказала в группе «Мотосолидарность ДТП» супруга попавшего под машину байкера.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

AlBerkut
Ну как бы в подавляющем большинстве ДТП с участием байкеров виноваты коробочники.
А сами хрусты прекрасно понимают степень своей незащищённости на дороге и цену ошибки в пилотировании и слепошарости других участников дорожного движения...
Wadim_
Может и этим уродам 25 км\ч сделать?
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