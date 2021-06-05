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Распалённые солнцем. На пляже в Дюнах озорной Адам увлёк полицию в Финский залив

Июньский зной заставляет петербуржцев избавляться от лишней одежды, но полицейские просят не забывать о приличиях: лишняя — не значит вся. За особенно горячими приходится побегать.

Курьёзное видео 5 июня опубликовали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора, в субботу к благопристойности призывали отдыхающих на пляже в Дюнах. Полицейские предельно вежливо просили нудистов и нудисток приодеться, повторять дважды не приходилось, пока на пути не попался молодой человек в костюме Адама.

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Он голосил и весело убегал в залив, вынуждая сотрудника намочить форму. «Погоня полиции за ним не увенчалась успехом — нудист ушёл на глубину», — рассказывает автор. Уплыть у возмутителя спокойствия не вышло. Молодого человека, который, по оценке автора, пребывал в изменённом состоянии сознания, помогли задержать отдыхавшие. «Сделали это вмиг, даже наручники помогли полиции надеть на этого явно невменяемого», — пишет он.

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Комментарии (22)

Вячеслав Рогожин
Там многие десятилетия - отдельный нуддистский пляж. Не нравится - не ходите. А тех шакалов, что ментам парня сдали - Искренне Презираю.
266071520
Грустно всё это... и очень глупо! Жаль, хороший пляж был... МНОГО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ! Природа, птицы... Сейчас природа покорёжена (не без усилий небезизвестного словоблуда Милонова), птицы не поют...
260683881
Давным давно,все знают,что там находится голый пляж,у кого кишка тонка трусы снять или моральные устои не позволяют,зачем туда ходить?,а,что там делает полиция???,так же можно зайти в туалет и писать протоколы по мелкому хулиганству.
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