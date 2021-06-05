Июньский зной заставляет петербуржцев избавляться от лишней одежды, но полицейские просят не забывать о приличиях: лишняя — не значит вся. За особенно горячими приходится побегать.
Курьёзное видео 5 июня опубликовали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора, в субботу к благопристойности призывали отдыхающих на пляже в Дюнах. Полицейские предельно вежливо просили нудистов и нудисток приодеться, повторять дважды не приходилось, пока на пути не попался молодой человек в костюме Адама.
Он голосил и весело убегал в залив, вынуждая сотрудника намочить форму. «Погоня полиции за ним не увенчалась успехом — нудист ушёл на глубину», — рассказывает автор. Уплыть у возмутителя спокойствия не вышло. Молодого человека, который, по оценке автора, пребывал в изменённом состоянии сознания, помогли задержать отдыхавшие. «Сделали это вмиг, даже наручники помогли полиции одеть на этого явно невменяемого», — пишет он.