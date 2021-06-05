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Распалённые солнцем. На пляже в Дюнах озорной Адам увлёк полицию в Финский залив

Июньский зной заставляет петербуржцев избавляться от лишней одежды, но полицейские просят не забывать о приличиях: лишняя — не значит вся. За особенно горячими приходится побегать.

Курьёзное видео 5 июня опубликовали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора, в субботу к благопристойности призывали отдыхающих на пляже в Дюнах. Полицейские предельно вежливо просили нудистов и нудисток приодеться, повторять дважды не приходилось, пока на пути не попался молодой человек в костюме Адама.

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Он голосил и весело убегал в залив, вынуждая сотрудника намочить форму. «Погоня полиции за ним не увенчалась успехом — нудист ушёл на глубину», — рассказывает автор. Уплыть у возмутителя спокойствия не вышло. Молодого человека, который, по оценке автора, пребывал в изменённом состоянии сознания, помогли задержать отдыхавшие. «Сделали это вмиг, даже наручники помогли полиции одеть на этого явно невменяемого», — пишет он.

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Комментарии (6)

BSB888
Чтобы поймать его, полицейским надо было снять всю одежду и сравнявшись с нарушителем, ловко его догнать в тёплой водичке финского залива. 🏊‍♂️ 🐬
Trurl
Ударим нудизмом по бездорожью, разгильдяйству и едру!
Yelda
60 лет там был нудисткий пляж и никому не мешал. Дожили до фашистских времен. Ещё чуток и пора мигрировать нафиг от сюда подальше. Дальше будет хуже, если Вы не нудист, навальнист и т.п. не думайте что вас это не коснётся, коснётся ещё и как.
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