Июньский зной заставляет петербуржцев избавляться от лишней одежды, но полицейские просят не забывать о приличиях: лишняя — не значит вся. За особенно горячими приходится побегать.



Курьёзное видео 5 июня опубликовали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора, в субботу к благопристойности призывали отдыхающих на пляже в Дюнах. Полицейские предельно вежливо просили нудистов и нудисток приодеться, повторять дважды не приходилось, пока на пути не попался молодой человек в костюме Адама.