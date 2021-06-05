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Распалённые солнцем. На пляже в Дюнах озорной Адам увлёк полицию в Финский залив

Июньский зной заставляет петербуржцев избавляться от лишней одежды, но полицейские просят не забывать о приличиях: лишняя — не значит вся. За особенно горячими приходится побегать.

Курьёзное видео 5 июня опубликовали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора, в субботу к благопристойности призывали отдыхающих на пляже в Дюнах. Полицейские предельно вежливо просили нудистов и нудисток приодеться, повторять дважды не приходилось, пока на пути не попался молодой человек в костюме Адама.

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Он голосил и весело убегал в залив, вынуждая сотрудника намочить форму. «Погоня полиции за ним не увенчалась успехом — нудист ушёл на глубину», — рассказывает автор. Уплыть у возмутителя спокойствия не вышло. Молодого человека, который, по оценке автора, пребывал в изменённом состоянии сознания, помогли задержать отдыхавшие. «Сделали это вмиг, даже наручники помогли полиции надеть на этого явно невменяемого», — пишет он.

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Комментарии (28)

Lou_Mumba
Нудистский пляж в Курорте (Дюнах) существует много десятилетий. В советские времена никого не волновало, никого не беспокоило. Но сначала под гольф-клуб кусок пляжа у нудистов отхватили, а теперь и жилые дома стали строить рядом. Когда-то озабоченный депутат на букву М туда с ряжеными "казачьими патрулями" наведывался. Вроде прошло всё, ан нет.
Если натуристы-нудисты существуют, наверное нужно официально закрепить какую-то территорию за натуристским пляжем, а тем, кто туда заходит, не разделяя любовь загорать обнаженным, не предъявлять претензии.

Интересно, вот сейчас на месте промзон строят жилые дома вплотную к железной дороге. Не будут потом РЖД предъявлять претензии за шум, требовать убрать поезда?
Андрей Велес
Нудистам нужно своё сми. В Дюнах в теплое время года, когда уже есть натуристы, что-то происходит хорошее. И уборка территории пляжа и прибрежная линия. Вы знали, что пределы нудистского пляжа не убираются или убираются плохо машинами, в которые убирают пляж?
Андрей Велес
До появления жк светлый мир полиция приезжала намного реже.
Складывается ощущение, что народ с каждым годом приобретает всё больше комплексов. Во многих семьях тело является чем-то запретным и срамным. С детства прививаются извращённые ценности, я бы сказала, болезненные.
Если кого-то задели эти слова, то знайте, что бояться своего тела и принятие такого наркотика, как алкоголь - одно и то же. В обществе проповедуется, что обнаженное тело - срам, а бухать - это...ну, нормально ж с друзьями посидеть, выпить. Прежде чем, брызгать ядом, подумайте над этим. Может мир стал с гнильцой? а?
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