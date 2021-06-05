В ДТП в Туве 5 июня пострадал 21 человек, включая детей. Водитель опрокинувшегося грузовика, который скрылся с места происшествия, найден и задержан. Об этом в субботу сообщили ТАСС в МВД республики.
«38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулем грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание, разыскан и задержан оперуполномоченными сотрудниками уголовного розыска МВД Тувы на одной из чабанских стоянок», — цитирует агентство представителя ведомства.
Как уточняет «Интерфакс», в машине ехала большая семья, они направлялись из одного селения в другое на праздник. Взрослые и дети ехали в открытом кузове грузовика.
Как сообщил врио главы Тувы Владислав Ховалыг, среди пострадавших — пятеро детей.
«Девяти участникам происшествия оказали разовую медицинскую помощь, пять человек находятся в районной больнице Чаа-Холя. Санавиацией хотели перевезти в Кызыл шесть человек в стабильно тяжёлом состоянии. К сожалению, погодные условия не позволили вылететь вертолетом. Они транспортированы в Кызыл на машинах скорой помощи. Среди транспортируемых есть также дети. У одного взрослого тяжёлое состояние, угрожающее жизни», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».