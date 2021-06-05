В парке Есенина бородач узнал, о чём говорят женщины, и сломал нос петербурженке

Дракой закончилась беседа двух подруг в парке Невского района Петербурга. Девушки перемывали косточки мужчинам так, что сидевший неподалёку обиделся за весь сильный пол и не стерпел, защитнику тоже досталось.



Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне в Мариинскую больницу доставили 30-летнюю жительницу Невского района с закрытым переломом носа и сотрясением мозга и 32-летнего мужчину из Пороховых с кровопотерей. Скорая забрала их из парка Есенина, от обоих пахло алкоголем, но пятничный вечер они начинали порознь.