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В парке Есенина бородач узнал, о чём говорят женщины, и сломал нос петербурженке

В парке на юго-востоке Петербурга устроили драку из-за женщин

Дракой закончилась беседа двух подруг в парке Невского района Петербурга. Девушки перемывали косточки мужчинам так, что сидевший неподалёку обиделся за весь сильный пол и не стерпел, защитнику тоже досталось.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне в Мариинскую больницу доставили 30-летнюю жительницу Невского района с закрытым переломом носа и сотрясением мозга и 32-летнего мужчину из Пороховых с кровопотерей. Скорая забрала их из парка Есенина, от обоих пахло алкоголем, но пятничный вечер они начинали порознь.

По словам пострадавшей, около восьми часов вечера она отдыхала в парке с подругой. Разговор свернул на мужчин, обсуждение вышло жарким и резким. Сидевший в соседней беседке оказался не глухим и ранимым. Переубедить женщин он решил, ударив по лицу одну из них. За дам заступился житель Пороховых, за что получил «розочкой» по виску.

Женщина у медиков не задержалась. Ей оказали помощь и отпустили долечиваться дома. Травмы её защитника серьёзнее: у мужчины скальпированная рана на виске. В удовлетворительном состоянии его оставили в больнице. Пострадавшая ориентировала полицейских на поиск незнакомца около сорока лет с сединой в бороде. Он был в серой кепке, белой футболке и тёмных шортах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Athair
"Седина в бороду - бес в ребро", следовательно - бес попутал. Наложить епитимью, понять и простить...
reyals
Красота.
Агроном аэродрома
"Он был в серой кепке, белой футболке и тёмных шортах" - а мокасины какого цвета были? :)
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