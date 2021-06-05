В парке Есенина бородач узнал, о чём говорят женщины, и сломал нос петербурженке

Дракой закончилась беседа двух подруг в парке Невского района Петербурга. Девушки перемывали косточки мужчинам так, что сидевший неподалёку обиделся за весь сильный пол и не стерпел, защитнику тоже досталось.
Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне в Мариинскую больницу доставили 30-летнюю жительницу Невского района с закрытым переломом носа и сотрясением мозга и 32-летнего мужчину из Пороховых с кровопотерей. Скорая забрала их из парка Есенина, от обоих пахло алкоголем, но пятничный вечер они начинали порознь.
По словам пострадавшей, около восьми часов вечера она отдыхала в парке с подругой. Разговор свернул на мужчин, обсуждение вышло жарким и резким. Сидевший в соседней беседке оказался не глухим и ранимым. Переубедить женщин он решил, ударив по лицу одну из них. За дам заступился житель Пороховых, за что получил «розочкой» по виску.
Женщина у медиков не задержалась. Ей оказали помощь и отпустили долечиваться дома. Травмы её защитника серьёзнее: у мужчины скальпированная рана на виске. В удовлетворительном состоянии его оставили в больнице. Пострадавшая ориентировала полицейских на поиск незнакомца около сорока лет с сединой в бороде. Он был в серой кепке, белой футболке и тёмных шортах.