Эстрадная певица Елена Ваенга эпатировала публику в шоу «Три аккорда» на «Первом канале». Она исполнила «Золотые купола» Михаила Круга в одеянии и гриме священнослужителя. На лице ей для образности изобразили бороду. Поклонники и Русская православная церковь отнеслись неоднозначно.

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил изданию «Подъём» 5 июня, что церковь не одобряет попыток спекуляции на подобных образах.



«Это набившая оскомину попытка использовать образ священника в качестве разменной монеты в своём творчестве», — отметил он.