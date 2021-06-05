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«Как Кончита Вурст!» РПЦ осудила бородатую Ваенгу в рясе с песней «Золотые купола»

Эстрадная певица Елена Ваенга эпатировала публику в шоу «Три аккорда» на «Первом канале». Она исполнила «Золотые купола» Михаила Круга в одеянии и гриме священнослужителя. На лице ей для образности изобразили бороду. Поклонники и Русская православная церковь отнеслись неоднозначно.

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил изданию «Подъём» 5 июня, что церковь не одобряет попыток спекуляции на подобных образах.

«Это набившая оскомину попытка использовать образ священника в качестве разменной монеты в своём творчестве», — отметил он.

Пользователи Сети выразились прямее — «Как Кончита Вурст!» (австрийский поп-певец и дрэг-квин, победивший на Евровидении-2014 в образе «женщины с бородой». - Прим. Ред.), «Рясу можно было не надевать», пишут под видео зрители. Но были и те, кому понравилось: «Какой же красивый батюшка, какие пронзительные глаза, какое шикарное исполнение, душу наизнанку вывернула!», «До мурашек».

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Комментарии (11)

261860121
Вот если бы она ещё и курила и пела, а так...
alexpv
Обнищал народ интеллектуально, на всякую ерунду внимание обращает, ну переоделась, ну спела, посмотрели и забыли. Неужели более серьезных проблем нет у РПЦ, чем выражать свое мнение о проходных музыкальных клипах.
ShkVAl
Просто сложно обратить на себя внимание. Вот и изобретаются всякие трюки...
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