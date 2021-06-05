Moody’s: Россия рискует остаться без международных платежных систем

Рейтинговое агентство Moody’s допустило риск отключения России от международных платежных систем, таких как Mastercard и Visa. В рейтинговом агентстве указали на «существующие санкции и постоянный риск новых мер».



В опубликованном 5 июня отчете в числе факторов, которые могут привести к ухудшению рейтингов России, перечислено введение более жестких, чем ожидалось, санкций, которые нанесут существенный ущерб российской экономике или государственным финансам. Например, ограничение доступа России к международным платежным системам. Это может помешать международной торговле или способности крупных государственных российских банков осуществлять международные платежи.