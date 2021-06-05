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Moody’s: Россия рискует остаться без международных платежных систем

Рейтинговое агентство Moody’s допустило риск отключения России от международных платежных систем, таких как Mastercard и Visa. В рейтинговом агентстве указали на «существующие санкции и постоянный риск новых мер».

В опубликованном 5 июня отчете в числе факторов, которые могут привести к ухудшению рейтингов России, перечислено введение более жестких, чем ожидалось, санкций, которые нанесут существенный ущерб российской экономике или государственным финансам. Например, ограничение доступа России к международным платежным системам. Это может помешать международной торговле или способности крупных государственных российских банков осуществлять международные платежи.

Кроме того, по мнению аналитиков, заметное ухудшение государственных финансов возможно и из-за длительного периода низких цен на нефть, который истощит бюджетные запасы и значительно повлияет на курс рубля.

Ранее Moodyʼs оставило суверенный кредитный рейтинг России на «инвестиционном» уровне. В агентстве объяснили это тем, что Россия относительно безболезненно в экономическом плане перенесла пандемию коронавируса и продемонстрировала устойчивость к политическим рискам.

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Комментарии (2)

McGillavry
Мы вообще готовы жить не только без международных платёжных системы, но без еды и одежды, воды и тепла, лишь бы только с нашим любимым национальным лидером!
killbeachtrash
"кВорум" выдал мысль...Блестяще ! Шедеврально ! Они случайно не забыли что это мы продаем им нефть, газ, лес и т.д., а не новые технологии ? На англоязычных каналах вообще о России ни слова. Даже упоминания нет. Пора принять "холодный душ" и трезво взглянуть на действительность и начать заниматься своей технологически отсталой ( Увы) уже страной.
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