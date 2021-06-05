Moody’s: Россия рискует остаться без международных платежных систем

Рейтинговое агентство Moody’s допустило риск отключения России от международных платежных систем, таких как Mastercard и Visa. В рейтинговом агентстве указали на «существующие санкции и постоянный риск новых мер».
В опубликованном 5 июня отчете в числе факторов, которые могут привести к ухудшению рейтингов России, перечислено введение более жестких, чем ожидалось, санкций, которые нанесут существенный ущерб российской экономике или государственным финансам. Например, ограничение доступа России к международным платежным системам. Это может помешать международной торговле или способности крупных государственных российских банков осуществлять международные платежи.
Кроме того, по мнению аналитиков, заметное ухудшение государственных финансов возможно и из-за длительного периода низких цен на нефть, который истощит бюджетные запасы и значительно повлияет на курс рубля.
Ранее Moodyʼs оставило суверенный кредитный рейтинг России на «инвестиционном» уровне. В агентстве объяснили это тем, что Россия относительно безболезненно в экономическом плане перенесла пандемию коронавируса и продемонстрировала устойчивость к политическим рискам.