Маленький сын священника пропал в тайге. Его ищут с вертолета

Девятилетний сын священника пропал после восхождения туристической группы на Уральский хребет.



Как пишет Е1.RU 5 июня, по предварительным данным, во время спуска у отца мальчика разболелась нога. Мужчина разрешил ребенку самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья горы по тропинке, так как сам быстро идти не мог. Но на месте его не обнаружили.

«Скорее всего, ребенок травму получил, потому что там каменистая местность. Может, упал. Куртка туристическая не позволит комарам его закусать. Там множество ответвлений тропы, и взрослый неподготовленный человек может заблудиться», — сообщили журналистам в ГУ МВД по Свердловской области.