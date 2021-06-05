Маленький сын священника пропал в тайге. Его ищут с вертолета

Девятилетний сын священника пропал после восхождения туристической группы на Уральский хребет.
Как пишет Е1.RU 5 июня, по предварительным данным, во время спуска у отца мальчика разболелась нога. Мужчина разрешил ребенку самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья горы по тропинке, так как сам быстро идти не мог. Но на месте его не обнаружили.
«Скорее всего, ребенок травму получил, потому что там каменистая местность. Может, упал. Куртка туристическая не позволит комарам его закусать. Там множество ответвлений тропы, и взрослый неподготовленный человек может заблудиться», — сообщили журналистам в ГУ МВД по Свердловской области.
Отец пропавшего мальчика — старший пастор в церкви «Свет Божьей любви», расположенной в Металлургическом районе Челябинска.
Ребенка ищут уже более 160 человек и вертолет. Люди используют громкоговорители, планируется в ближайшее время запустить квадрокоптер с тепловизором.
Следственным отделом по Североуральску проводятся доследственная проверка, осмотр места происшествия, опросы туристов, находившихся в походе. По итогам будет принято процессуальное решение.